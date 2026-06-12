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15χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης – Συνελήφθη η γιαγιά της

iPaidia Newsroom iPaidia Newsroom
12/06/2026 - 12:43 (Τελευταία Ενημέρωση: 12/06/2026 - 12:44)
15χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης – Συνελήφθη η γιαγιά της
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Μία 15χρονη διακομίστηκε χθες το απόγευμα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας σε κατάσταση μέθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news η ανήλικη αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα μετά από κατανάλωση αλκοόλ και κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της στο Κέντρο Υγείας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάστασή της από τους γιατρούς, όπως και έγινε. Στη συνέχεια μάλιστα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”.

Ωστόσο, μετά το περιστατικό ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί η γιαγιά της 15χρονης με την κατηγορία της έκθεσης της ανήλικης σε κίνδυνο.

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