Στον ανακριτή οι γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Πίνακας περιεχομένων

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της 3χρονης στο Ηράκλειο, με τους γονείς της να αντιμετωπίζουν βαριές διώξεις και τις αρχές να ερευνούν συνολικά την οικογενειακή κατάσταση των παιδιών.

Η υπόθεση της 3χρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου παίρνει νέα τροπή, καθώς οι γονείς της καλούνται να απολογηθούν μετά την άσκηση βαριών διώξεων σε βάρος τους.

Οι δικαστικές αρχές έχουν πλέον αναβαθμίσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ παράλληλα η έρευνα επεκτείνεται και στη σχέση τους με τα παιδιά που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση.

Στα δικαστήρια Χανίων οι δύο γονείς

Η μητέρα του παιδιού, Ρομά βουλγαρικής υπηκοότητας, και ο άνδρας που φέρεται ως πατέρας της 3χρονης, υπήκοος Πακιστάν, πρόκειται να οδηγηθούν σήμερα, Δευτέρα, στα δικαστήρια Χανίων.

Εκεί θα παρουσιαστούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση που έχει προκαλέσει κινητοποίηση των αρχών, ενώ η κατάσταση της 3χρονης παραμένει κρίσιμη, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Η σύλληψη του άνδρα στα Χανιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας που φέρεται ως πατέρας της 3χρονης επιχείρησε αρχικά να αποφύγει τον εντοπισμό του. Είχε δηλώσει ότι βρισκόταν στην Αθήνα, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Η σύλληψή του έγινε στα Χανιά, γεγονός που εντάσσεται στις εξελίξεις της υπόθεσης, καθώς πλέον και οι δύο γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη μετά την αναβάθμιση των κατηγοριών.

Στο νοσοκομείο τρία ακόμη ανήλικα

Την ίδια στιγμή, οι αρχές εξετάζουν και την κατάσταση άλλων παιδιών της οικογένειας. Τρία ανήλικα, τα οποία αναφέρουν ότι είναι αδέρφια της 3χρονης, εντοπίστηκαν από την αστυνομία σε θερμοκήπιο.

Τα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων, υπό την εποπτεία των κοινωνικών υπηρεσιών και της διοίκησης. Η παρουσία τους στην υπόθεση έχει οδηγήσει τις αρχές σε περαιτέρω έλεγχο των οικογενειακών δεσμών και των συνθηκών που σχετίζονται με τα ανήλικα.

Έρευνα DNA για τη συγγενική σχέση

Στο πλαίσιο της έρευνας, έχει διαταχθεί εξέταση DNA, με στόχο να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση των δύο συλληφθέντων με τα συνολικά τέσσερα παιδιά που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση.

Η εξέταση αυτή θεωρείται κρίσιμη για την πλήρη αποτύπωση των οικογενειακών σχέσεων, καθώς στην υπόθεση περιλαμβάνεται τόσο η 3χρονη που νοσηλεύεται στο Ηράκλειο όσο και τα τρία ανήλικα που εντοπίστηκαν στα Χανιά.

Αναφορές για δύο ακόμη παιδιά

Οι αρχές έχουν στα χέρια τους και στοιχεία που αφορούν αναφορές για ακόμη δύο παιδιά της ίδιας μητέρας, τα οποία δεν βρίσκονται στη ζωή. Η ίδια φέρεται να έχει αποδώσει τον θάνατό τους σε επιπλοκές κατά τον θηλασμό.

Οι συγκεκριμένες αναφορές βρίσκονται επίσης στο μικροσκόπιο της έρευνας, καθώς η υπόθεση της 3χρονης έχει πλέον ανοίξει ευρύτερο κύκλο ελέγχου γύρω από την οικογένεια και τα ανήλικα που συνδέονται με αυτήν.