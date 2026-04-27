Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Πώς θα δοθεί – Τα κριτήρια

Πίνακας περιεχομένων

Επίδομα παιδιού έως 150 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται, τα εισοδηματικά όρια και πώς θα πληρωθεί.

Η οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί αφορά σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και περισσότερα από 3 εκατομμύρια πολίτες, με το συνολικό κόστος του μέτρου να φτάνει περίπου τα 240 εκατομμύρια ευρώ.

Η καταβολή θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τη διαδικασία πληρωμής.

Πόσοι ωφελούνται

Η ενίσχυση εκτιμάται ότι θα φτάσει σε περίπου 975.000 επιλέξιμα νοικοκυριά, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα οικογενειών και δίνοντας έμφαση στη στήριξη τόσο των χαμηλών όσο και των μεσαίων εισοδημάτων.

Η κλιμάκωση των ποσών ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών ενισχύει ιδιαίτερα τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν σημαντικά υψηλότερα ποσά.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για άγαμους

Για άγαμους με παιδιά, τα ποσά και τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται σταδιακά ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Για ένα παιδί, το επίδομα ανέρχεται σε 150 ευρώ με όριο εισοδήματος έως 39.000 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά φτάνει τα 300 ευρώ με όριο 44.000 ευρώ.

Σε τρία παιδιά, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 450 ευρώ με όριο 49.000 ευρώ, ενώ για τέσσερα παιδιά ανέρχεται στα 600 ευρώ με όριο 54.000 ευρώ.

Για πέντε παιδιά, το ποσό φτάνει τα 750 ευρώ με όριο 59.000 ευρώ, ενώ για έξι ή περισσότερα παιδιά ξεπερνά τα 900 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 64.000 ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για έγγαμους

Για τα έγγαμα ζευγάρια, τα εισοδηματικά όρια είναι αυξημένα, διατηρώντας την ίδια λογική ως προς τα ποσά.

Για ένα παιδί, το επίδομα είναι 150 ευρώ με όριο 40.000 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά φτάνει τα 300 ευρώ με όριο 45.000 ευρώ.

Σε τρία παιδιά, η ενίσχυση ανέρχεται στα 450 ευρώ με όριο 50.000 ευρώ, ενώ για τέσσερα παιδιά διαμορφώνεται στα 600 ευρώ με όριο 55.000 ευρώ.

Για πέντε παιδιά το ποσό φτάνει τα 750 ευρώ με όριο 60.000 ευρώ, ενώ για έξι ή περισσότερα παιδιά ξεπερνά τα 900 ευρώ, με ανώτατο εισοδηματικό όριο τα 65.000 ευρώ.

Η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων δείχνει ότι το μέτρο καλύπτει και σημαντικό μέρος της μεσαίας τάξης, ιδιαίτερα τις οικογένειες με αυξημένες ανάγκες.