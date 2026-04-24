Τριπλή επιδότηση ενοικίου: Όροι, ποσά και πληρωμές

Πίνακας περιεχομένων

Τριπλή επιστροφή ενοικίου έως και τρία μισθώματα θα λάβουν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Η επιστροφή ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια ενισχύεται σημαντικά, καθώς προβλέπεται τριπλή οικονομική στήριξη μέσα σε έναν χρόνο. Το μέτρο αφορά περίπου 50.000 εργαζόμενους και στοχεύει στην αντιμετώπιση του αυξημένου στεγαστικού κόστους.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πρώτη πληρωμή θα αφορά αναδρομική καταβολή ενός ενοικίου για το 2024 και αναμένεται έως τις αρχές του καλοκαιριού, ενώ θα ακολουθήσουν δύο ακόμη καταβολές για τη δαπάνη του 2025.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η ενίσχυση αφορά εργαζόμενους που αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Από το μέτρο εξαιρούνται όσοι υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ βασικός στόχος είναι η στήριξη όσων εργάζονται σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες.

Πώς διαμορφώνεται η ενίσχυση

Η επιστροφή αντιστοιχεί σε έως τρία ενοίκια ανά δικαιούχο μέσα σε διάστημα ενός έτους.

Το ανώτατο ποσό για κύρια κατοικία φτάνει τα 800 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Προϋποθέσεις για τη λήψη του ποσού

Για να λάβει κάποιος το ανώτατο ποσό, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο να υπερβαίνει τα 800 ευρώ και να έχει καταβληθεί για ολόκληρο το έτος.

Επιπλέον, η κατοικία πρέπει να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο εργασίας, ώστε να τεκμηριώνεται η πραγματική ανάγκη στέγασης.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Η επιστροφή δεν μπορεί να ξεπερνά το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Σε περιπτώσεις διαδοχικών μισθώσεων, το τελικό ποσό προκύπτει από το σύνολο των ενοικίων που έχουν καταβληθεί.

Η διαδικασία πληρωμής

Για την καταβολή της ενίσχυσης απαιτείται η δήλωση των στοιχείων μίσθωσης στην ΑΑΔΕ και η αναγραφή του αριθμού της σύμβασης στις φορολογικές δηλώσεις.

Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός μισθωτηρίου, προβλέπονται διασταυρώσεις στοιχείων, ενώ η καταβολή γίνεται κανονικά εφόσον επιβεβαιωθούν τα στοιχεία μέσω του αριθμού παροχής ρεύματος.