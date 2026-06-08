ΟΠΕΚΑ: Οι αλλαγές στην τρίτη δόση για το επίδομα παιδιού

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Το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ για την τρίτη διμηνιαία δόση του 2026 αναμένεται να πληρωθεί στις 31 Ιουλίου, με αλλαγές στον υπολογισμό, στους ελέγχους και στις προϋποθέσεις φοίτησης.

Το επίδομα παιδιού μπαίνει σε νέα φάση ενόψει της τρίτης διμηνιαίας δόσης του 2026, καθώς η πληρωμή του ΟΠΕΚΑ για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο συνοδεύεται από κρίσιμες αλλαγές για τους δικαιούχους. Η καταβολή, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Οργανισμού, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Η τρίτη δόση δεν θα υπολογιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως οι δύο προηγούμενες. Στο επίκεντρο βρίσκονται το εισόδημα που θα ληφθεί υπόψη, οι έλεγχοι μέσω του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, αλλά και οι προϋποθέσεις που συνδέονται με τη φοίτηση των παιδιών.

Το εισόδημα που θα κρίνει την τρίτη δόση

Για τον υπολογισμό του ποσού που δικαιούται κάθε νοικοκυριό, στην τρίτη δόση αναμένεται να ληφθεί υπόψη το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025. Αυτό διαφοροποιεί την πληρωμή σε σχέση με τις δύο προηγούμενες διμηνιαίες δόσεις, όπου ίσχυε το εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

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Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει τη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025 έως τις 15 Ιουλίου 2026, ώστε να συμπεριληφθούν στην καταβολή της τρίτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού.

Αν το εισόδημα του δικαιούχου μειώθηκε το 2025 σε σχέση με το 2024, τότε μπορεί να προκύψει αναδρομική αύξηση στο ποσό του επιδόματος. Αντίθετα, εάν το εισόδημα αυξήθηκε το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, είναι πιθανό να ζητηθεί η επιστροφή μέρους ή ακόμη και ολόκληρου του ποσού που έχει καταβληθεί.

Η αίτηση Α21 και τα εξαρτώμενα τέκνα

Σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό της τρίτης δόσης θα έχει και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνεται στην αίτηση Α21 για το έτος 2026. Το στοιχείο αυτό θα ληφθεί υπόψη μαζί με το οικογενειακό εισόδημα.

Η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων ή για την τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 10 Ιουλίου 2026, στις 6 το απόγευμα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία τους, ώστε να μη βρεθούν αντιμέτωποι με λάθη ή παραλείψεις στην πληρωμή.

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Αυστηρότεροι έλεγχοι μέσω του νέου μητρώου

Από την 1η Ιουνίου 2026 βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων. Στο μητρώο αυτό έχει ενταχθεί και το επίδομα παιδιού.

Η ένταξη αυτή σημαίνει ότι το πλαίσιο χορήγησης γίνεται αυστηρότερο, καθώς θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με τις δύο προηγούμενες δόσεις. Οι δικαιούχοι θα ελέγχονται για το αν λαμβάνουν και άλλες κρατικές ενισχύσεις, αλλά και για το αν πράγματι πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτές.

Ποιοι μπορεί να μείνουν εκτός πληρωμής

Από την 1η Ιουλίου 2026 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, το επίδομα παιδιού αναμένεται να διακοπεί για συγκεκριμένες κατηγορίες νοικοκυριών. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες δεν διασταυρώνεται ηλεκτρονικά η φοίτηση του παιδιού.

Εκτός μπορεί να βρεθούν και νοικοκυριά στα οποία η φοίτηση του τέκνου δεν ολοκληρώνεται επαρκώς λόγω αδικαιολόγητων απουσιών. Το ίδιο ισχύει και όταν το παιδί πρέπει να επαναλάβει την τάξη στο τέλος του σχολικού έτους 2025-2026.

Οι προϋποθέσεις φοίτησης για την έγκριση

Για να εγκριθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026 η αίτηση χορήγησης του επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ, το νοικοκυριό θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Τα ανήλικα τέκνα ηλικίας από 4 έως 16 ετών πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην υποχρεωτική εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2025-2026. Η φοίτηση αφορά το διάστημα από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο.

Παράλληλα, τα παιδιά θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επαρκώς τη φοίτησή τους στις 30 Ιουνίου 2026 για το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να απαιτείται επανάληψη της τάξης λόγω μεγάλου αριθμού αδικαιολόγητων απουσιών.

Τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους

Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται στον δικαιούχο μέσω προπληρωμένης κάρτας. Το ποσό που λαμβάνει κάθε νοικοκυριό εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία στην οποία ανήκει.

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το ποσό ανέρχεται σε 70 ευρώ, 42 ευρώ ή 28 ευρώ τον μήνα. Για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο, το ποσό διαμορφώνεται σε 140 ευρώ, 84 ευρώ ή 56 ευρώ τον μήνα