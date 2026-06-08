ΑΣΕΠ: Αλλάζει η εικόνα στους πίνακες εκπαιδευτικών – Τι δείχνει η πτώση στις αιτήσεις

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Τα στοιχεία του ΑΣΕΠ δείχνουν μείωση περίπου 22.000 αιτήσεων εκπαιδευτικών σε σχέση με το 2023, αναδεικνύοντας οικονομική πίεση, εξουθένωση και αλλαγή στάσης απέναντι στη δημόσια εκπαίδευση.

Σημαντική μείωση στον αριθμό των αιτήσεων εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ καταγράφεται στις διαδικασίες 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τη δημόσια εκπαίδευση.

Τα στοιχεία δείχνουν υποχώρηση περίπου 22.000 αιτήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023, εξέλιξη που αποδίδεται σε οικονομικούς, εργασιακούς και κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν πλέον καθοριστικά τις επιλογές των εκπαιδευτικών.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΑΣΕΠ

Η ολοκλήρωση της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 ανέδειξε μια εικόνα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Ο αριθμός των αιτήσεων εμφανίζεται μειωμένος κατά περίπου 22.000 σε σύγκριση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023.

Η υποχώρηση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αριθμητική μεταβολή στους πίνακες του ΑΣΕΠ.

Εκπαιδευτικοί: Τι ζητούν για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Αποτυπώνει μια βαθύτερη αλλαγή στη στάση πολλών πτυχιούχων απέναντι στη δημόσια εκπαίδευση και ειδικά απέναντι στην προοπτική εργασίας ως αναπληρωτές.

Το οικονομικό αδιέξοδο των αναπληρωτών

Ένας από τους βασικούς λόγους που φαίνεται να απομακρύνει εκπαιδευτικούς από τους πίνακες είναι το οικονομικό βάρος της εργασίας μακριά από τον τόπο κατοικίας.

Ο μισθός ενός νεοδιόριστου ή αναπληρωτή εκπαιδευτικού συχνά δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες διαβίωσης.

Το κόστος στέγασης, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, νησιά και μεγάλα αστικά κέντρα, έχει αυξηθεί σημαντικά.

Καταγγελίες ΟΙΕΛΕ για σκάνδαλο τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ στην ιδιωτική προσχολική εκπαίδευση -Ζητά ελέγχους για ευρωπαϊκά κονδύλια

Όταν από έναν καθαρό μηνιαίο μισθό περίπου 850 έως 950 ευρώ απαιτούνται 400 ή 500 ευρώ μόνο για ενοίκιο, η καθημερινή επιβίωση γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

Η ακρίβεια και οι μετακινήσεις

Στο κόστος στέγασης προστίθενται η ακρίβεια στα βασικά αγαθά, τα καύσιμα και τα έξοδα μετακίνησης.

Για όσους τοποθετούνται σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, τα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό ή προσωπικό προϋπολογισμό.

Έτσι, αρκετοί εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι για να εργαστούν ως αναπληρωτές χρειάζονται οικονομική στήριξη από τις οικογένειές τους.

Η συνθήκη αυτή λειτουργεί αποτρεπτικά, ιδιαίτερα για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν ένα τέτοιο επαγγελματικό ξεκίνημα.

Οι μόνιμοι διορισμοί άλλαξαν τη δεξαμενή

Μια διαφορετική ανάγνωση της μείωσης συνδέεται με τους μόνιμους διορισμούς των τελευταίων ετών.

Μετά από μια μακρά περίοδο χωρίς διορισμούς, από το 2021 και μετά πραγματοποιήθηκαν διαδοχικά κύματα μόνιμης πρόσληψης εκπαιδευτικών.

Η εξέλιξη αυτή απορρόφησε μεγάλο αριθμό ανθρώπων που για χρόνια βρίσκονταν στους πίνακες ως αναπληρωτές.

Όσοι πλέον έχουν διοριστεί μόνιμα δεν έχουν λόγο να υποβάλουν ξανά αίτηση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις αλλαγής κλάδου.

Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο επίκεντρο

Η μεγαλύτερη υποχώρηση των αιτήσεων καταγράφεται στην προκήρυξη 2ΓΕ, που αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις εναλλακτικές επιλογές που έχουν πλέον αρκετοί πτυχιούχοι στην αγορά εργασίας.

Σε ειδικότητες όπως Πληροφορικοί, Μαθηματικοί, Φυσικοί και Μηχανικοί, ο ιδιωτικός τομέας προσφέρει συχνά καλύτερες αποδοχές και ταχύτερη επαγγελματική εξέλιξη.

Εταιρείες τεχνολογίας, φροντιστηριακοί οργανισμοί, νεοφυείς επιχειρήσεις και δυνατότητες εξ αποστάσεως εργασίας δημιουργούν μια διαφορετική επαγγελματική προοπτική.

Η επαγγελματική εξουθένωση

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η καθημερινή πίεση μέσα στα σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται πλέον να διαχειριστούν όχι μόνο το διδακτικό τους αντικείμενο, αλλά και αυξημένη γραφειοκρατία, εξωδιδακτικές υποχρεώσεις και συνεχείς ψηφιακές διαδικασίες.

Παράλληλα, η σχολική καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο σύνθετη, με φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού, εντάσεις με γονείς και αυξημένες ανάγκες παιδαγωγικής διαχείρισης.

Όταν αυτή η πίεση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη στήριξη, αναγνώριση και οικονομική ανταμοιβή, το επάγγελμα χάνει μέρος της ελκυστικότητάς του για τις νεότερες γενιές πτυχιούχων.

Αναμένονται ανακοινώσεις για διορισμούς

Την ίδια ώρα, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις σχετικά με τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών του 2026.

Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, οι φετινοί μόνιμοι διορισμοί αναμένεται να κινηθούν περίπου στις 5.500 θέσεις.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι ακόμη και μετά τις προσλήψεις αναπληρωτών, χιλιάδες θέσεις παραμένουν ακάλυπτες.

Η μείωση των αιτήσεων, σε συνδυασμό με τις ανάγκες των σχολείων, αναδεικνύει ένα κρίσιμο ζήτημα για την επόμενη ημέρα της δημόσιας εκπαίδευσης.