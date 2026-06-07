Ενοικίαση Κατοικίας: Τι πρέπει να προσέχουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες

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Οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες καλούνται να γνωρίζουν τους βασικούς όρους της μίσθωσης κατοικίας, από την τριετή διάρκεια έως την εγγύηση και την πρόωρη αποχώρηση.

Ενοικιαστές και ιδιοκτήτες βρίσκονται στο επίκεντρο των επισημάνσεων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΣΕΕ, η οποία αναδεικνύει κρίσιμα σημεία της νομοθεσίας για τις μισθώσεις κατοικίας, με στόχο να περιοριστούν καταχρηστικές συμπεριφορές και δυσάρεστες εκπλήξεις.

Το βάρος πέφτει κυρίως στη σωστή γνώση των όρων του μισθωτηρίου, στη διάρκεια της μίσθωσης, στις περιπτώσεις πρόωρης αποχώρησης, αλλά και στη χρήση της εγγύησης. Οι δύο πλευρές καλούνται να γνωρίζουν τι προβλέπεται, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες και συγκρούσεις.

Τι πρέπει να προσέχουν οι ενοικιαστές πριν και κατά τη διάρκεια της μίσθωσης

Οι ενοικιαστές πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τους όρους που περιλαμβάνονται στη σύμβαση, πριν δεσμευτούν με την υπογραφή του μισθωτηρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να αναγράφεται πάντοτε το πραγματικό μίσθωμα, ώστε η συμφωνία να αποτυπώνει με ακρίβεια όσα έχουν συμφωνηθεί.

Εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση του ιδιοκτήτη, όταν ο ενοικιαστής σκοπεύει να αποχωρήσει από το ακίνητο. Η ενημέρωση αυτή συνδέεται με την ομαλή εξέλιξη της μισθωτικής σχέσης και με την αποφυγή αιφνιδιασμών.

Η τριετής διάρκεια της μίσθωσης κατοικίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις που επισημαίνονται, η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης κατοικίας είναι τρία έτη. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει με βάση τον Ν. 1703/1987 και τον Ν. 2235/1994, ακόμη και στην περίπτωση που στο συμφωνητικό έχει αναγραφεί μικρότερο χρονικό διάστημα.

Η τριετία μπορεί να συντμηθεί μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Απαιτείται νεότερη συμφωνία, η οποία πρέπει να απέχει τουλάχιστον έξι μήνες από την έναρξη της μισθωτικής σύμβασης και να αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Πότε μπορεί να προκύψει αποζημίωση για πρόωρη αποχώρηση

Αν ο ενοικιαστής φύγει από το ακίνητο πριν συμπληρωθεί η τριετία, χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, μπορεί να κληθεί να καταβάλει αποζημίωση για την πρόωρη λύση της σύμβασης. Στους σοβαρούς λόγους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις ανωτέρας βίας, μη παράδοση της χρήσης στον συμφωνημένο χρόνο, πραγματικά ή νομικά ελαττώματα στο μίσθιο ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων.

Η αποζημίωση αυτή δεν προκύπτει αυτόματα. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να αποδείξει ότι υπέστη ζημία, όπως για παράδειγμα ότι το ακίνητο έμεινε κενό για μήνες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αποζημίωση μπορεί να αντιστοιχεί στα υπολειπόμενα μισθώματα.

Η ρήτρα αποζημίωσης και τα όρια της εφαρμογής της

Σε ορισμένα μισθωτήρια μπορεί να υπάρχει ειδική ρήτρα για αποζημίωση σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης. Η ρήτρα αυτή μπορεί να προβλέπει, για παράδειγμα, την καταβολή ενός ή περισσότερων μισθωμάτων.

Η εφαρμογή της, όμως, προϋποθέτει ότι δεν θεωρείται καταχρηστική. Επομένως, η ύπαρξη σχετικού όρου στο μισθωτήριο δεν σημαίνει ότι κάθε απαίτηση εφαρμόζεται χωρίς έλεγχο των ορίων της.

Τι ισχύει για την εγγύηση και την ιδιοκατοίκηση

Ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να κρατήσει την εγγύηση μόνο όταν υπάρχουν οφειλές ή φθορές. Δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ως ποινή για την αποχώρηση του ενοικιαστή από το ακίνητο.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται καταγγελία για ιδιοκατοίκηση από τον εκμισθωτή-ιδιοκτήτη. Το στοιχείο αυτό αποτελεί βασική διευκρίνιση για τα όρια των δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη στο πλαίσιο της μίσθωσης κατοικίας.

Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών στο μισθωτήριο και στις δαπάνες

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να φροντίζουν για τη σωστή σύνταξη του μισθωτηρίου, με τη βοήθεια νομικού. Η ορθή διατύπωση των όρων της σύμβασης είναι κρίσιμη, ώστε να αποφεύγονται ασάφειες και μελλοντικές διαφωνίες.

Παράλληλα, χρειάζεται να ελέγχουν τακτικά την πορεία εξόφλησης των δαπανών που συνδέονται με το μίσθιο. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα κοινόχρηστα, η ενέργεια, το νερό και άλλες σχετικές υποχρεώσεις του ενοικιαστή.