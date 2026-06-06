ΕΣΥ: Έως πότε οι αιτήσεις για 1.131 θέσεις γιατρών

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Έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γιατροί να υποβάλουν αίτηση για την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας που αφορά 1.131 θέσεις στο ΕΣΥ.

Έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γιατροί να υποβάλουν αίτηση για την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας που αφορά την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Η διαδικασία γίνεται μέσω της πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr και αφορά συνολικά 1.131 θέσεις ιατρικού προσωπικού σε νοσοκομεία, δομές ψυχικής υγείας και μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Πόσες θέσεις προβλέπει η προκήρυξη

Η προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας αφορά 1.131 θέσεις ιατρικού προσωπικού για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Οι θέσεις κατανέμονται σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, στο Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιωτικές περιοχές.

Συγκεκριμένα, 1.026 θέσεις αφορούν νοσοκομεία του ΕΣΥ.

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Ακόμη, 63 θέσεις αφορούν το ΠΕΔΥΨΥ και 42 θέσεις αφορούν δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιωτικές περιοχές.

Έως πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, ώστε να συμμετάσχουν στην προκήρυξη για τις θέσεις ιατρικού προσωπικού.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Στην προκήρυξη ζητούνται γιατροί από κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του συστήματος υγείας.

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Μεταξύ των ειδικοτήτων περιλαμβάνονται η Αναισθησιολογία, η Παθολογία, η Καρδιολογία, η Χειρουργική, η Παιδιατρική, η Ορθοπαιδική, η Ακτινολογία και η Πνευμονολογία.

Οι ειδικότητες αυτές συνδέονται με βασικές ανάγκες των νοσοκομείων και των δομών υγείας.

Η επιλογή τους δείχνει ότι η προκήρυξη στοχεύει στην κάλυψη θέσεων σε τμήματα με αυξημένη ζήτηση και ιδιαίτερη σημασία για την καθημερινή λειτουργία του ΕΣΥ.

Οι βαθμίδες των προσλήψεων

Οι προσλήψεις αφορούν τις βαθμίδες Διευθυντή, Επιμελητή Α΄ και Επιμελητή Β΄.

Με αυτόν τον τρόπο, η προκήρυξη καλύπτει διαφορετικά επίπεδα ιατρικής ευθύνης και εμπειρίας.

Η ενίσχυση του ΕΣΥ δεν περιορίζεται μόνο σε μία βαθμίδα, αλλά αφορά ευρύτερα τη στελέχωση των υπηρεσιών υγείας.

Στόχος είναι να καλυφθούν ανάγκες τόσο σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και επίβλεψης κρίσιμων τμημάτων.

Πού δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα

Η προκήρυξη εστιάζει στην ενίσχυση νευραλγικών τμημάτων του συστήματος υγείας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Παράλληλα, η ενίσχυση αφορά και μονάδες ογκολογίας, αιματολογίας και παιδιατρικής φροντίδας.

Οι τομείς αυτοί θεωρούνται κρίσιμοι, καθώς συνδέονται με περιστατικά υψηλής πίεσης και αυξημένων αναγκών για εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Τα νοσοκομεία της Αττικής

Μέσω της προκήρυξης προβλέπονται προσλήψεις και σε νοσοκομεία της Αττικής.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται ο «Άγιος Σάββας», το «Σισμανόγλειο», το «Γ. Γεννηματά», το «Ιπποκράτειο», το «Λαϊκό» και το «Σωτηρία».

Στις προσλήψεις περιλαμβάνονται επίσης θέσεις για τα παιδιατρικά νοσοκομεία «Η Αγία Σοφία» και «Π. & Α. Κυριακού».

Η κάλυψη θέσεων σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών και ειδικοτήτων.