Δημόσιο: Προθεσμία για 4.747 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ – Οδηγίες

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Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ, που αφορά 4.747 θέσεις ΠΕ σε φορείς του Δημοσίου, με προθεσμία έως τις 17 Ιουνίου 2026.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την πλήρωση συνολικά 4.747 θέσεων σε φορείς του Δημοσίου.

Οι θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες.

Ποιους αφορά η προκήρυξη 2ΓΒ/2026

Η προκήρυξη αφορά συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης – Προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για το Β΄ στάδιο της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στην προκήρυξη.

ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 4.747 μόνιμες προσλήψεις

Πότε λήγει η προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των δικαιολογητικών άρχισε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, στις 8:00.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ.

Η διαδρομή που ακολουθείται είναι: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και στη συνέχεια Αίτηση.

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Τι ισχύει για τα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να επισυνάψουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Β΄ και στο Παράρτημα ΣΤ΄ της προκήρυξης.

Οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένοι στην ηλεκτρονική αίτηση.

Η προσυμπλήρωση γίνεται με βάση τα στοιχεία που είχαν δηλώσει οι υποψήφιοι στην 1Γ/2025, δηλαδή στο Α΄ στάδιο του διαγωνισμού.

Χωρίς παράβολο η αίτηση

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία του Β΄ σταδίου δεν απαιτείται παράβολο.

Η πρόβλεψη αυτή αφορά τους υποψηφίους που συμμετέχουν στη διαδικασία της προκήρυξης 2ΓΒ/2026.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, διατίθεται και από το Εθνικό Τυπογραφείο, στην Καποδιστρίου 34, στην Αθήνα.

Οι βασικές ειδικότητες

Στις διοικητικές και οικονομικές ειδικότητες περιλαμβάνονται θέσεις ΠΕ Δημοσιονομικών, με μεγάλο αριθμό θέσεων στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Περιλαμβάνονται επίσης θέσεις ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών για τη στελέχωση των ΚΕΠ της χώρας.

Στις τεχνικές ειδικότητες περιλαμβάνονται ΠΕ Μηχανικών διαφόρων ειδικεύσεων, όπως Αγρονόμοι Τοπογράφοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Μεταλλείων.

Στις θετικές επιστήμες και στην πληροφορική αναφέρονται ειδικότητες όπως ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Χημικών και ΠΕ Στατιστικών.

Ανθρωπιστικές, κοινωνικές και γεωτεχνικές ειδικότητες

Στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές περιλαμβάνονται ΠΕ Αρχαιολόγων, με διάφορες ειδικεύσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Προβλέπονται επίσης θέσεις ΠΕ Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες.

Στις ειδικότητες περιλαμβάνονται ακόμη ΠΕ Ψυχολόγων, καθώς και γεωτεχνικοί κλάδοι.

Στους γεωτεχνικούς αναφέρονται ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ Γεωπόνων, με θέσεις σε περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις.