Πανελλήνιες 2026: Πότε θα ανακοινωθούν βαθμολογίες και βάσεις – Πώς υπολογίζονται τα μόρια

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Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών 2026 αναμένονται στα τέλη Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία των Μηχανογραφικών και η ανακοίνωση των Βάσεων.

Οι Πανελλήνιες 2026 βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να διεκδικούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η βαθμολόγηση των γραπτών έχει ήδη ξεκινήσει, αρχικά από το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και στη συνέχεια με τα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Πότε αναμένονται οι βαθμολογίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του iPaidia.gr , οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών 2026 αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας αποτελεσμάτων του υπουργείου.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα για τους μαθητές, καθώς από αυτές θα ξεκινήσει ο υπολογισμός των μορίων τους.

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Μετά τη δημοσιοποίηση των βαθμών, θα ακολουθήσει η διαδικασία συμπλήρωσης και οριστικοποίησης των Μηχανογραφικών Δελτίων.

Πότε θα ανακοινωθούν οι Βάσεις

Οι Βάσεις Εισαγωγής εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου.

Η ακριβής ημερομηνία θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση όλων των προηγούμενων σταδίων της διαδικασίας.

Μετά τις βαθμολογίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις επιλογές τους στο Μηχανογραφικό.

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Η τελική εισαγωγή σε σχολές και τμήματα θα κριθεί από τα μόρια, τις προτιμήσεις των υποψηφίων, τον αριθμό των θέσεων και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Πώς υπολογίζονται τα μόρια

Από το 2022 και μετά, κάθε πανεπιστημιακό τμήμα καθορίζει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Αυτό σημαίνει ότι η ίδια βαθμολογία μπορεί να οδηγεί σε διαφορετικό αριθμό μορίων, ανάλογα με τη σχολή ή το τμήμα που επιλέγει ο υποψήφιος.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον βαθμό κάθε μαθήματος και τον συντελεστή βαρύτητας που έχει ορίσει το αντίστοιχο τμήμα.

Το άθροισμα των επιμέρους αποτελεσμάτων πολλαπλασιάζεται επί 1.000 και έτσι διαμορφώνονται τα τελικά μόρια εισαγωγής.

Η εφαρμογή για τον υπολογισμό

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υπολογίσουν τα μόριά τους μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας.

Στην εφαρμογή επιλέγουν τον τύπο λυκείου, την ομάδα προσανατολισμού και καταχωρίζουν τις βαθμολογίες τους.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα για τα μόρια που συγκεντρώνουν.

Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική πριν από τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, καθώς βοηθά τους υποψηφίους να αξιολογήσουν πιο ρεαλιστικά τις επιλογές τους.

Ο ρόλος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Καθοριστικό ρόλο στη φετινή διαδικασία θα έχει και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Η ΕΒΕ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ένας υποψήφιος να διεκδικήσει θέση σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και υποψήφιοι με ικανοποιητικές επιδόσεις μπορεί να αποκλειστούν από ορισμένες σχολές.

Ο αποκλεισμός μπορεί να προκύψει αν δεν καλύπτουν το όριο που έχει θέσει το αντίστοιχο ίδρυμα.

Πόσοι μπορεί να μείνουν εκτός ΑΕΙ

Εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής θα αφήσει και φέτος σημαντικό αριθμό υποψηφίων εκτός ΑΕΙ.

Για τους μαθητές των ΓΕΛ, τα ποσοστά εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθούν περίπου στο ένα τρίτο.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ακόμη μεγαλύτερη επίδραση.

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από τους μισούς υποψηφίους των ΕΠΑΛ μπορεί να μείνουν εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω της ΕΒΕ.