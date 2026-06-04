Καταγγελίες ΟΙΕΛΕ για σκάνδαλο τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ στην ιδιωτική προσχολική εκπαίδευση – Ζητά ελέγχους για ευρωπαϊκά κονδύλια

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Το σκάνδαλο με τη φερόμενη διασπάθιση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσω πλαστών ενημεροτήτων στον χώρο της ιδιωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, επαναφέρει στο προσκήνιο ένα πεδίο που, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, παραμένει εδώ και χρόνια βαθιά προβληματικό.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι, παρότι δεν διαθέτει στοιχεία για τη συγκεκριμένη υπόθεση και δεν αναλαμβάνει ρόλο ελεγκτικής ή εισαγγελικής αρχής, τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναδεικνύουν ένα ευρύτερο ζήτημα νομιμότητας, εποπτείας και προστασίας εργαζομένων και παιδιών.

Στην ανακοίνωσή της, η ΟΙΕΛΕ κάνει λόγο για συστηματικές παραβιάσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας σε μεγάλο μέρος των ιδιωτικών νηπιαγωγείων, ιδίως σε μονάδες που συστεγάζονται με βρεφονηπιακούς σταθμούς. Παράλληλα, συνδέει την κατάσταση με την ανεπαρκή κρατική εποπτεία και την έλλειψη δημόσιων δομών, τονίζοντας ότι οι συνθήκες υπερεργασίας και εξάντλησης των εκπαιδευτικών δεν αφορούν μόνο τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και την ασφάλεια και την ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση ΟΙΕΛΕ:

Το σκάνδαλο διασπάθισης εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ευρωπαϊκών προγραμμάτων δείχνει τη βαθιά προβληματική κατάσταση στο χώρο της ιδιωτικής προσχολικής εκπαίδευσης

Τις τελευταίες ημέρες βλέπουν το φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ των ΜΜΕ για ένα σκάνδαλο τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ στο χώρο της ιδιωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, κύκλωμα με επικεφαλής ιδιοκτήτρια παιδικών σταθμών που ασχολείται με τα κοινά του χώρου λυμαίνεται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια με πλαστές ενημερότητες.

Η ΟΙΕΛΕ δεν έχει στοιχεία για το ζήτημα και δεν θα αναλάβει το ρόλο του οικονομικού εισαγγελέα. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι ο χώρος της ιδιωτικής προσχολικής εκπαίδευσης είναι σε γενικές γραμμές ένας πολύ προβληματικός χώρος με διαρκείς παραβιάσεις της εργατικής, της ασφαλιστικής και της φορολογικής νομοθεσίας. Η Ομοσπονδία μας έχει σε πλήθος περιπτώσεων αναφερθεί στις μεσαιωνικές, κυριολεκτικά, εργασιακές σχέσεις στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, ιδίως στα συστεγαζόμενα με βρεφονηπιακούς σταθμούς (δεν αναφερόμαστε εδώ σε νηπιαγωγεία των ιδιωτικών σχολείων, όπου η κατάσταση είναι καλύτερη). Από τις κυριολεκτικά εκατοντάδες καταγγελίες που έχουμε δεχτεί την τελευταία πενταετία (πάνω από 450!) ιδιωτικών νηπιαγωγών, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι τουλάχιστον στο 80% των ιδιωτικών νηπιαγωγείων παραβιάζεται συστηματικά η νομιμότητα.

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Τι ακριβώς συμβαίνει στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία; Υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά;

Αρχικά, να αναφερθεί ότι κύριος υπαίτιος της χαοτικής κατάστασης στην προσχολική εκπαίδευση είναι η πολιτεία που δεν καλύπτει με δομές τις ανάγκες της κοινωνίας, αναγκάζοντας χιλιάδες γονείς να προσφεύγουν σε ιδιώτες. Από εκεί και πέρα, παρά τις διαρκείς επισημάνσεις και καταγγελίες μας, η κρατική εποπτεία στους χώρους αυτούς είναι ελάχιστη ως μηδενική. Οι επικεφαλής των τριών (!!) εργοδοτικών οργανώσεων στο χώρο της ιδιωτικής προσχολικής εκπαίδευσης έχουν εξαιρετικά στενές σχέσεις με την πολιτική εξουσία και υπάρχει άρρητη εντολή μη ελέγχου των ιδιωτικών νηπιαγωγείων. Έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο σήψης σήμερα.

Τι συμβαίνει λοιπόν στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία; Το κακό ξεκινά με το καλημέρα, από τη συνέντευξη για πρόσληψη. Εκεί, οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί ακούνε τα ακόλουθα ευτράπελα (όπως ακριβώς μας έχουν καταγγελθεί εγγράφως και τηλεφωνικά):



• «700 ευρώ το μήνα και 8ωρο, όπως στον ιδιωτικό τομέα»,

• «Ιδιωτικά και δημόσια νηπιαγωγεία έχουν τελείως διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς»,

• «Θα παίρνεις τα λεφτά του δημοσίου, αλλά θα μας γυρίζεις 300 ευρώ στο χέρι».

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• «Η σύμβασή σου μέχρι τον Ιούνιο, ωράριο μέχρι τις 4-5 το απόγευμα (και βλέπουμε)»

• «Φυσικά οι δράσεις μας δεν δηλώνονται, τα 700 ευρώ είναι για οχτάωρο»

• «Θα κάνεις και συνοδεία σχολικού λεωφορείου, επίσης θα κάνεις και φύλαξη μέχρι τέλη Ιουλίου χωρίς να πληρώνεσαι. Κι αν σου αρέσει, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες κοριτσάκια εκεί έξω που παρακαλάνε για ένα μισθό».

Φυσικά, όλα αυτά δημιουργούν ένα τρισάθλιο εργασιακό καθεστώς, με τις/τους συναδέλφους:

• Να εργάζονται συχνά μέχρι και 12 ώρες την ημέρα, παρέχοντας πλήθος υπηρεσιών που δεν έχουν καμιά σχέση με τα καθήκοντά τους και για τις οποίες φυσικά δεν πληρώνονται (συνοδείες σχολικών, μαγείρεμα, καθάρισμα, γραμματειακή υποστήριξη κ.λπ.)

• Να απασχολούνται παράνομα σε διακοπές και αργίες

• Να μην τους καταβάλλονται οι νόμιμες αυξήσεις λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων ή ωρίμανσης και να υποχρεώνονται να επιστρέφουν στο χέρι του εργοδότη τμήμα του μισθού τους (συχνά ακόμη και τα μισά)

• Να εργάζονται ως νηπιαγωγοί αδήλωτοι, ενώ το διοριστήριο είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη/της ιδιοκτήτριας, με αποτέλεσμα να παίρνουν μισθό ανειδίκευτου εργάτη και επιπλέον, αν κλείσει η μονάδα, οι «πονηροί επιχειρηματίες» να διοριστούν στο δημόσιο!

Η δραματική αυτή εικόνα ντροπιάζει το χώρο της εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τα παιδιά. Όταν οι περισσότεροι ιδιωτικοί ξεκινούν την ημέρα τους γύρω στις 5:30 με 6 το πρωί ως συνοδοί στα σχολικά λεωφορεία (φυσικά παράνομα), επιστρέφουν στο σχολείο για να διδάξουν, κάνουν συνοδεία το μεσημεριανό δρομολόγιο (φυσικά παράνομα), συχνά μαγειρεύουν, καθαρίζουν και σφουγγαρίζουν (φυσικά παράνομα) και στη συνέχεια κάνουν και την απογευματινή συνοδεία ή μένουν μέχρι τις 6 ή 7 στο χώρο του σχολείου για να παραλάβουν τα παιδιά οι τελευταίοι γονείς, είναι φυσιολογικό να μην έχουν την ίδια δυνατότητα προσοχής και συγκέντρωσης λόγω της υπερεξάντλησης.

Για ποιο λόγο συνεχίζεται αυτή η αθλιότητα σε έναν ευαίσθητο χώρο Παιδείας;

Ως ΟΙΕΛΕ, έχουμε ιδιαίτερη αγωνία για την κατάσταση στο χώρο της ιδιωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Όχι μόνο για τα εργασιακά των συναδέλφων μας, αλλά κυρίως για την υγεία, την ασφάλεια και την ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών που σε τόσο τρυφερή ηλικία αφήνονται σε χώρους με εκπαιδευτικούς απογοητευμένους και απολύτως εξαντλημένους.

Τις πταίει, λοιπόν; Όπως προαναφέραμε, η κύρια ευθύνη πέφτει στην πολιτεία που δεν επεκτείνει το δίκτυο των δημόσιων μονάδων και που δεν εποπτεύει επαρκώς τους χώρους. Είναι, βέβαια, αλήθεια ότι η εποπτεία δεν είναι εύκολη, καθώς υπάρχουν εκατοντάδες ιδιωτικά νηπιαγωγεία της γειτονιάς και απαιτεί κόπο και βούληση ο έλεγχός τους. Κατά καιρούς, υπήρξαν έντιμοι και εργατικοί Διευθυντές Εκπαίδευσης που με δικά τους μέσα «αλώνιζαν» την περιοχή της εποπτείας τους και έβαζαν κάποια τάξη στο χάος, δυστυχώς όμως δεν έχουν όλοι την ίδια ζέση και προθυμία. Επιπλέον, όπως προαναφέραμε, οι εργοδοτικοί φορείς του χώρου έχουν προνομιακές σχέσεις με τα κέντρα εξουσίας με αποτέλεσμα να αποφεύγουν τους ελέγχους.

Έχουμε κατ΄επανάληψη δηλώσει πως για τον ευαίσθητο και κρίσιμο αυτό χώρο απαιτείται άμεσα δημόσιος διάλογος και η νομοθέτηση αυστηρών μέτρων διασφάλισης της ποιότητας και της νομιμότητας. Καλούμε τόσο την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ευαισθητοποιηθούν για τη δυσώδη και επικίνδυνη κατάσταση στο χώρο της ιδιωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Είμαστε στη διάθεσή τους να συζητήσουμε για το ζήτημα και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας.