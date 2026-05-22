Αγγλικά σε νήπια: «Φρένο» στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών – Τι αλλάζει

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κρίνει μη σύννομη τη φοίτηση προνηπίων και νηπίων σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ακόμη και για μαθήματα αγγλικής γλώσσας.

Τι έκρινε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, δεν είναι δυνατή η φοίτηση παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηλαδή προνηπίων και νηπίων, σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Κατά συνέπεια, δεν θεωρείται σύννομη ούτε η παρακολούθηση μαθημάτων αγγλικής γλώσσας από τα παιδιά αυτά σε αντίστοιχα κέντρα.

Το ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας

Η γνωμοδότηση εκδόθηκε από τον αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Περικλή Αγγέλου.

Το ερώτημα που είχε τεθεί από το Υπουργείο Παιδείας αφορούσε το αν, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, μπορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας να φοιτούν σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Συναφώς, ζητήθηκε να απαντηθεί αν είναι νόμιμη η παρακολούθηση μαθημάτων αγγλικής γλώσσας σε αυτά τα κέντρα από προνήπια και νήπια.

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων προς την αρμόδια υπηρεσία.

Με το έγγραφο αυτό ζητήθηκε πληροφόρηση σχετικά με το ελάχιστο επιτρεπτό ηλικιακό όριο για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Η προηγούμενη γνωμοδότηση

Η αρμόδια υπηρεσία έλαβε υπόψη τη γνωμοδότηση 290/2015 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία είχε γίνει αποδεκτή από τον υπουργό Παιδείας.

Με βάση αυτή, ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων ότι δεν είναι σύννομη η φοίτηση προνηπίων και νηπίων σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Το υπόμνημα της ιδιοκτήτριας Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Στη συνέχεια, ο διευθυντής της αποκεντρωμένης υπηρεσίας απέστειλε στην αρμόδια υπηρεσία υπόμνημα απόψεων της ιδιοκτήτριας Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

Στο υπόμνημα αυτό ζητήθηκε να επανεξεταστεί το ζήτημα με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η ιδιοκτήτρια επικαλέστηκε πρόσφατη νομοθεσία, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς στο οποίο βασιζόταν η παλαιότερη γνωμοδότηση έχει μεταβληθεί.

Η δράση αγγλικής γλώσσας στα Νηπιαγωγεία

Ο προβληματισμός της υπηρεσίας συνδέθηκε με το γεγονός ότι στο υποχρεωτικό πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων έχει εισαχθεί πιλοτικά δράση δημιουργικής ενασχόλησης των μαθητών με την αγγλική γλώσσα.

Η δράση αυτή προβλέπει δραστηριότητες κατά τις οποίες οι μαθητές αλληλεπιδρούν με εκπαιδευτικό Αγγλικής Φιλολογίας, παρουσία του νηπιαγωγού.

Το κρίσιμο ερώτημα

Το βασικό ζήτημα ήταν αν η δράση που εφαρμόζεται στα Νηπιαγωγεία μπορεί να επεκταθεί και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τη γνωμοδότηση 16/2026, κατέληξε ότι η φοίτηση παιδιών προσχολικής ηλικίας σε τέτοια κέντρα δεν είναι δυνατή με βάση το ισχύον πλαίσιο.

Τι σημαίνει για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Η γνωμοδότηση βάζει όριο στη δυνατότητα διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Έτσι, ακόμη και αν στα δημόσια Νηπιαγωγεία προβλέπεται δράση δημιουργικής ενασχόλησης με τα αγγλικά, αυτό δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται αντίστοιχη φοίτηση προνηπίων και νηπίων σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών.