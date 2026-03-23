Διδασκαλία σε φροντιστήρια: Τι αλλάζει με τη νέα ψηφιακή διαδικασία

Η νέα ψηφιακή διαδικασία για την αναγγελία έναρξης διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κατ’ οίκον αλλάζει πλήρως τον τρόπο υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων.

Η διδασκαλία σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον περνά πλέον σε ένα νέο ψηφιακό καθεστώς, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος. Το Υπουργείο Παιδείας δίνει αναλυτικές διευκρινίσεις για τη λειτουργία του συστήματος και τις αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα τους ενδιαφερόμενους.

Η νέα διαδικασία βασίζεται στην πλήρη ψηφιοποίηση της υποβολής αιτήσεων, με στόχο την απλοποίηση και την επιτάχυνση της διοικητικής διαχείρισης. Οι αιτήσεις πλέον δεν γίνονται δεκτές με φυσική παρουσία ή μέσω άλλων παραδοσιακών τρόπων, αλλά αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Πώς λειτουργεί η νέα ηλεκτρονική διαδικασία

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένης διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου οι ενδιαφερόμενοι καταχωρίζουν τα στοιχεία τους και αναρτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Παρέχεται δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης πριν την οριστική υποβολή, καθώς και διαγραφής της.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής, η αίτηση αποκτά μοναδικό αριθμό, ενώ αποστέλλεται αυτόματα ενημερωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αιτούντος. Από εκεί και πέρα, δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση των στοιχείων, ενώ ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθεί την πορεία εξέτασης της αίτησης μέσα από την ίδια πλατφόρμα.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση απόρριψης αίτησης

Σε περιπτώσεις όπου τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί είναι ελλιπή ή λανθασμένα, η αίτηση απορρίπτεται αυτόματα. Ο αιτών ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την απόρριψη και έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία για διευκρινίσεις.

Στη συνέχεια, μπορεί να προχωρήσει σε νέα αίτηση, εφόσον το επιθυμεί, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που οδήγησαν στην απόρριψη της αρχικής.

Ο ρόλος των υπηρεσιών και των αρμόδιων υπαλλήλων

Η διαχείριση των αιτήσεων γίνεται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με συγκεκριμένους ρόλους για τους υπαλλήλους και τους διευθυντές. Οι πιστοποιημένοι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη σύνταξη της σχετικής απόφασης, η οποία προωθείται για έγκριση και ψηφιακή υπογραφή.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης έχουν την αρμοδιότητα να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν αιτήσεις, καθώς και να υπογράφουν ψηφιακά τα τελικά έγγραφα. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορούν να προχωρήσουν και σε επανέκδοση απόφασης όταν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις.

Διαχείριση δεδομένων και πρόσβαση στο σύστημα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων. Παράλληλα, η πρόσβαση στις αιτήσεις είναι αυστηρά καθορισμένη, με δυνατότητα επεξεργασίας μόνο για τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι υπάλληλοι μπορούν να αναζητούν και να παρακολουθούν αιτήσεις, ενώ έχουν πρόσβαση σε στοιχεία άλλων υπηρεσιών μόνο για ενημέρωση και όχι για επεξεργασία. Επιπλέον, οι αιτήσεις «κλειδώνουν» μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με δυνατότητα επαναφοράς μόνο από τον αρμόδιο διευθυντή.

Τι ισχύει για παλαιότερες αιτήσεις και προθεσμίες

Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως και τις 29 Μαρτίου 2026, η διαχείριση συνεχίζεται με το προηγούμενο σύστημα, με παράλληλη υποχρέωση ανάρτησης των σχετικών αποφάσεων στην πλατφόρμα.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να αναρτήσουν τα έγχαρτα αρχεία αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιουλίου 2021 έως την έναρξη λειτουργίας της νέας εφαρμογής, μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών. Η πλήρης εφαρμογή της νέας διαδικασίας ξεκινά από τις 30 Μαρτίου 2026, ενώ οι ήδη εκδοθείσες αποφάσεις έως τις 29 Μαρτίου παραμένουν σε ισχύ.