Πανελλήνιες 2026: Προτεινόμενα θέματα σε Φυσική, Πληροφορική, Ιστορία και οι απαντήσεις

Την ημέρα της εξέτασης, οι μαθητές οφείλουν να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα και υλικά για την ομαλή συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Πανελλήνιες 2026: Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, το δελτίο εξεταζομένου, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, καθώς και μολύβι, γόμα και ξύστρα όπου απαιτείται. Σε μαθήματα που το επιβάλλουν, είναι απαραίτητα και τα γεωμετρικά όργανα.

Το iPaidia.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Αξία δημοσιεύει προτεινόμενα θέματα και τις απαντήσεις τους.

Αναλυτικά τα προτεινόμενα θέματα:

4ο Κριτήριο Ιστορίας Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Εκφωνήσεις

4ο Κριτήριο Ιστορίας Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Απαντήσεις

4ο Κριτήριο Πληροφορικής Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Εκφωνήσεις

4ο Κριτήριο Πληροφορικής Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Απαντήσεις

4ο Κριτήριο Φυσικής Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Εκφωνήσεις

4ο Κριτήριο Φυσικής Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Απαντήσεις

Τι απαγορεύεται αυστηρά

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κατοχή απαγορευμένων αντικειμένων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον μηδενισμό του γραπτού.

Απαγορεύεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών.

Χρήσιμες συμβουλές για την ημέρα της εξέτασης

Η έγκαιρη προσέλευση στο εξεταστικό κέντρο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποφυγή άγχους και καθυστερήσεων.

Οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τα θέματα πριν ξεκινήσουν, να κατανείμουν σωστά τον χρόνο τους και να αρχίσουν από τα πιο εύκολα ερωτήματα, ώστε να εξασφαλίσουν σίγουρες μονάδες.

Στο τέλος, είναι σημαντικό να αφιερώσουν λίγα λεπτά για έλεγχο του γραπτού τους, διορθώνοντας πιθανά λάθη.

Η ψυχραιμία, η συγκέντρωση και η αυτοπεποίθηση μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για την απόδοση των υποψηφίων.