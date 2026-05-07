Youth Pass 2026: Ποιοί το δικαιούνται και τι καλύπτει

Youth Pass 2026: Ανοιχτή έως και τις 15 Μαΐου 2026 παραμένει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να λάβουν voucher ύψους 150 ευρώ μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Η αίτηση μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω του vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ, ενώ η διαδικασία αφορά όσους πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια που έχουν τεθεί για το πρόγραμμα.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το Youth Pass 2026

Δικαιούχοι του voucher είναι όσοι έχουν συμπληρώσει είτε το 18ο είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση καθορίζει ποιοι μπορούν να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης για την οικονομική ενίσχυση.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται νέα διαδικασία το επόμενο έτος, καθώς η δεύτερη πληρωμή πραγματοποιείται αυτόματα, εφόσον ο δικαιούχος πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πώς γίνεται η αίτηση για το voucher

Για να λάβει ο δικαιούχος το voucher, πρέπει να υποβάλει αίτηση στη σχετική εφαρμογή, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς διαπιστευτηρίων της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή τους κωδικούς TaxisNet.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ο δικαιούχος συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται στα σχετικά πεδία. Συγκεκριμένα, καταχωρίζει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του.

Στη συνέχεια, επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Youth Pass και ζητά την έκδοση της κάρτας, καθώς και την πίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα.

Το σημείο που χρειάζεται προσοχή πριν την οριστική υποβολή

Η επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας δεν αρκεί από μόνη της για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση. Για την οριστική υποβολή απαιτείται επιπλέον ενέργεια από τον δικαιούχο μέσα στην εφαρμογή.

Συγκεκριμένα, μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων, πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο «Υποβολή», το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας της αίτησης. Χωρίς αυτό το βήμα, η αίτηση δεν ολοκληρώνεται οριστικά.

Πότε και πώς καταβάλλονται τα χρήματα

Το συνολικό ποσό που μπορεί να λάβει ο δικαιούχος φτάνει τα 300 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 150 ευρώ. Η πρώτη δόση πιστώνεται μετά την έγκριση της αίτησης.

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται αυτόματα την επόμενη χρονιά, όταν ο δικαιούχος συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του. Δεν απαιτείται, επομένως, νέα αίτηση για τη δεύτερη πληρωμή.

Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού.

Η ενημέρωση γίνεται είτε με γραπτό μήνυμα SMS είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Η ψηφιακή κάρτα και η διάρκεια ισχύος της

Η οικονομική ενίσχυση πιστώνεται σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Η αποστολή της στα πιστωτικά ιδρύματα προβλέπεται να γίνει έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου.

Ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση 1 έως 2 εργάσιμων ημερών μέχρι να λάβουν οι δικαιούχοι την ενίσχυση. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη για δύο έτη, μετρώντας από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της.

Πού χρησιμοποιείται το Youth Pass 2026

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές ή για τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Στις κατηγορίες χρήσης περιλαμβάνονται αεροπορικές εταιρείες και αερομεταφορές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και καταλύματα, μεταφορές, σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών, ταξί, υπηρεσίες λεωφορείων, θαλάσσιες μεταφορές και ακτοπλοϊκά.

Η κάρτα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ταξιδιωτικά πρακτορεία, λοιπές μεταφορές, ενοικιάσεις σκαφών, ενοικιάσεις τροχόσπιτων, ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες και μουσική, καθώς και σε βιβλιοπωλεία.

Στις επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνονται ακόμη κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού, κάμπινγκ, κινηματογράφοι, αίθουσες χορού, σχολεία και στούντιο, θεατρικές επιχειρήσεις και πρακτορεία εισιτηρίων.

Η χρήση καλύπτει επίσης ορχήστρες και μπάντες, εκθέσεις, τουριστικές ατραξιόν, μουσεία, υπηρεσίες γυμναστηρίου και λοιπές υπηρεσίες αναψυχής, σύμφωνα με τις κατηγορίες εμπόρων που προβλέπονται για το πρόγραμμα.