Πανελλήνιες 2026: Τι πρέπει να ξέρετε για το Δελτίο Εξεταζομένου – Πώς το προμηθεύονται οι υποψήφιοι

Το Δελτίο Εξεταζομένου αποτελεί απαραίτητο έγγραφο για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2026.

Πανελλήνιες 2026: Το Δελτίο Εξεταζομένου θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι φετινοί υποψήφιοι και οι υποψήφιες των Γενικών Λυκείων, λίγο πριν από την έναρξη των Πανελλήνιων εξετάσεων 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, το δελτίο εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο από το πληροφοριακό σύστημα myschool, με εξαίρεση το πεδίο που αφορά το Εξεταστικό Κέντρο για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Πώς εκδίδεται το Δελτίο Εξεταζομένου

Στο Δελτίο Εξεταζομένου θα εκτυπώνονται αυτόματα τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του κάθε υποψηφίου. Στην ένδειξη «Εξεταστικό Κέντρο» θα αναγράφεται, είτε από την εφαρμογή είτε χειρόγραφα, το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν γραπτώς οι υποψήφιοι.

Για όσους εξετάζονται προφορικά, στο αντίστοιχο πεδίο θα αναγράφεται το ειδικό εξεταστικό κέντρο ή το Βαθμολογικό Κέντρο, ανάλογα με την περίπτωση. Το δελτίο λειτουργεί ως βασικό αποδεικτικό στοιχείο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Τι αναγράφεται για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα

Στην ένδειξη «Ειδικά Μαθήματα» θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα ειδικά μαθήματα ή και τα δύο νέα μουσικά μαθήματα, εφόσον οι υποψήφιοι έχουν δηλώσει στην Αίτηση-Δήλωση ότι επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτά.

Για τους υποψηφίους που δήλωσαν μόνο ή και τα πέντε Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, στο Δελτίο Εξεταζομένου θα αναγραφεί το εξεταστικό κέντρο για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, καθώς και για ένα ακόμη μάθημα της αντίστοιχης ομάδας προσανατολισμού.

Πότε πρέπει να διανεμηθούν τα δελτία

Αφού εκτυπωθεί το Δελτίο Εξεταζομένου, θα πρέπει να διπλωθεί στα δύο, ώστε στην εμπρός όψη να εμφανίζονται τα στοιχεία του υποψηφίου και στην πίσω όψη οι οδηγίες. Όπου υπάρχει δυνατότητα, συστήνεται να πλαστικοποιηθεί πριν χορηγηθεί στους υποψηφίους.

Τα δελτία πρέπει να διανεμηθούν άμεσα στους δικαιούχους, καθώς θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά ταυτότητας για τη συμμετοχή τόσο στις Πανελλήνιες εξετάσεις όσο και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους.

Τι ισχύει για τους υποψηφίους του 10%

Οι υποψήφιοι που διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, δεν θα παραλάβουν Δελτίο Εξεταζομένου, καθώς δεν συμμετέχουν στις φετινές εξετάσεις.

Για τους αποφοίτους που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2026, αλλά τελικά δεν θα προσέλθουν σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα, διευκρινίζεται ότι δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για ανάκληση της αίτησής τους.

Δυνατότητα υποβολής Μηχανογραφικού για το 10%

Μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογιών των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι θα μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο, διεκδικώντας το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση.

Η δυνατότητα αυτή αφορά όσους είχαν συμμετάσχει στις Πανελλήνιες εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων.