Πανελλήνιες – Επίδομα 1.000 ευρώ: Μόνιμη στήριξη για νέους της υπαίθρου – Οι δικαιούχοι

Πίνακας περιεχομένων

Μόνιμο γίνεται το επίδομα των 1.000 ευρώ για επιτυχόντες από αγροτικές οικογένειες, ενώ επεκτείνεται και η στήριξη σε μονογονείς πατέρες της υπαίθρου.

Η ενίσχυση των νέων της υπαίθρου και η στήριξη της πρόσβασής τους στην ανώτατη εκπαίδευση βρίσκονται στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε στην πρώτη ανασκόπηση του Μαΐου, το πρόγραμμα χρηματικής επιβράβευσης για επιτυχόντες των Πανελληνίων από αγροτικές οικογένειες αποκτά πλέον μόνιμο χαρακτήρα και διευρύνεται σε πανελλαδικό επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προχωρά και σε μια σημαντική αλλαγή με κοινωνικό πρόσημο, εντάσσοντας για πρώτη φορά τους μονογονείς πατέρες της υπαίθρου στα σχετικά προγράμματα ενίσχυσης, διευρύνοντας έτσι το πλαίσιο στήριξης για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει και μερικά ευχάριστα νέα για τους νέους μας στην ύπαιθρο οι οποίοι θα επιβραβεύονται με 1.000 ευρώ για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Τόνισε συγκεκριμένα:

«Από φέτος, το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, από πιλοτικό που ήταν πέρυσι, γίνεται πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Συνολικά 2.106 παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια θα λάβουν μια επιβράβευση 1.000 ευρώ. Παράλληλα, κάνουμε και ένα βήμα δικαιοσύνης: πλέον και οι μονογονείς πατέρες της υπαίθρου εντάσσονται κανονικά στο πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».

