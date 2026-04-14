Πανελλήνιες 2026: Όλες οι οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων – Διαδικασίες, εξεταστικά κέντρα και κανόνες

Πίνακας περιεχομένων

Οι Πανελλήνιες 2026 για τα Γενικά Λύκεια μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης με σαφές θεσμικό πλαίσιο και αυστηρές διαδικασίες, όπως καθορίζονται στην επίσημη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Η συμμετοχή των υποψηφίων συνδέεται άμεσα με την απόκτηση απολυτηρίου, καθώς μόνο όσοι είναι απόφοιτοι ή ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους τον Ιούνιο του 2026 μπορούν να λάβουν μέρος και να προχωρήσουν στη διαδικασία επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πανελλήνιες 2026: Τι αλλάζει στο μηχανογραφικό

Το πλαίσιο διεξαγωγής και οι βασικοί κανόνες

Οι εξετάσεις διενεργούνται βάσει συγκεκριμένων νόμων και υπουργικών αποφάσεων, που καθορίζουν τον τρόπο εξέτασης και τις διαδικασίες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυστηρή εφαρμογή των κανόνων, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας, ενώ το Υπουργείο Παιδείας διατηρεί πλήρες αρχείο συμμετεχόντων και βαθμολογιών.

Πανελλήνιες 2026: Δωρεάν AI βοηθός για ξένες γλώσσες στο ψηφιακό φροντιστήριο

Η οργάνωση των εξεταστικών κέντρων και των επιτροπών

Για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων έχουν ήδη καθοριστεί τα εξεταστικά κέντρα, καθώς και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά.

Παράλληλα, συγκροτούνται ειδικά όργανα σε περιφερειακό επίπεδο, όπως οι Επιτροπές Εξετάσεων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες αναλαμβάνουν τον συντονισμό, την εποπτεία και τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής των διαδικασιών.

Ο ρόλος των Λυκειακών Επιτροπών και των επιτηρητών

Σε κάθε εξεταστικό κέντρο λειτουργεί Λυκειακή Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την οργάνωση της διαδικασίας, τη διανομή των θεμάτων και τη διαχείριση των γραπτών.

Οι επιτηρητές ορίζονται με συγκεκριμένα κριτήρια και έχουν καθορισμένα καθήκοντα, όπως η επίβλεψη των εξεταζομένων και η αποτροπή φαινομένων αντιγραφής. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται να έχουν οποιαδήποτε συγγενική σχέση με υποψηφίους στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.

Η διαδικασία βαθμολόγησης και τα βαθμολογικά κέντρα

Τα γραπτά των υποψηφίων αποστέλλονται σε βαθμολογικά κέντρα, όπου αξιολογούνται από εκπαιδευτικούς με σχετική εμπειρία.

Η διαδικασία περιλαμβάνει αρχικά δοκιμαστική βαθμολόγηση και στη συνέχεια κανονική αξιολόγηση, με στόχο τη διασφάλιση της ενιαίας και αντικειμενικής κρίσης. Παράλληλα, προβλέπεται και τρίτος βαθμολογητής σε περιπτώσεις διαφορών.

Μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων

Η εγκύκλιος προβλέπει αυστηρά μέτρα για την αποτροπή παρατυπιών, όπως η απαγόρευση κινητών τηλεφώνων και άλλων μη επιτρεπόμενων αντικειμένων εντός των αιθουσών.

Επιπλέον, εφαρμόζονται συγκεκριμένες διαδικασίες για την ανωνυμία των γραπτών μέσω ειδικών αριθμητηρίων, ενώ κάθε παράβαση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μηδενισμό του γραπτού, εφόσον τεκμηριωθεί από τη Λυκειακή Επιτροπή.

Πρόβλεψη για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για υποψηφίους με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά σε ειδικά εξεταστικά κέντρα ή βαθμολογικά κέντρα.

Για την εξέτασή τους συγκροτούνται ειδικές επιτροπές, ενώ προβλέπεται και η παρουσία ιατρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή όλων των υποψηφίων.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ