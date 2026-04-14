Πανελλήνιες 2026: Τι αλλάζει στο μηχανογραφικό

Περισσότερες επιλογές αποκτούν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2026 με την προσθήκη 17 νέων τμημάτων σε επιστημονικά πεδία.

Οι Πανελλήνιες 2026 φέρνουν νέες δυνατότητες για περίπου 90.000 υποψηφίους, καθώς προστίθενται συνολικά 17 τμήματα σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά πεδία σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι αλλαγές επηρεάζουν το μηχανογραφικό δελτίο και αυξάνουν τις επιλογές για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η απόφαση του υπουργείου Παιδείας στοχεύει τόσο στη διεύρυνση των ευκαιριών όσο και στην καλύτερη αντιστοίχιση των επιστημονικών αντικειμένων με τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Πώς κατανέμονται τα νέα τμήματα

Οι αλλαγές αφορούν όλα τα επιστημονικά πεδία, με προσθήκες που διαφοροποιούν σημαντικά το τοπίο επιλογών για τους υποψηφίους.

Στο 1ο πεδίο εντάσσεται το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα, ενώ στο 2ο πεδίο προστίθενται, μεταξύ άλλων, τμήματα θεατρικών σπουδών σε Αθήνα, Πάτρα και Ναύπλιο, καθώς και τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

Οι αλλαγές σε 3ο και 4ο επιστημονικό πεδίο

Στο 3ο πεδίο εντάσσονται νέες επιλογές που περιλαμβάνουν τόσο τμήματα θεάτρου όσο και στρατιωτικές σχολές, όπως Ευελπίδων και Ικάρων, καθώς και σχολές υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αντίστοιχα, στο 4ο πεδίο προστίθενται τμήματα θεατρικών σπουδών, δασολογίας και στρατιωτικών σχολών, διευρύνοντας σημαντικά τις επιλογές για τους υποψηφίους οικονομικών και πληροφορικής.

Στόχος η κάλυψη κενών θέσεων

Η ένταξη περισσότερων τμημάτων σε επιπλέον επιστημονικά πεδία επιδιώκει να αυξήσει τον αριθμό των υποψηφίων που μπορούν να τα δηλώσουν, μειώνοντας έτσι τις κενές θέσεις.

Το προηγούμενο έτος, καταγράφηκαν 10.636 κενές θέσεις από τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, ενώ σε δεκάδες τμήματα οι θέσεις που δεν καλύφθηκαν ήταν σημαντικές, γεγονός που ενίσχυσε την ανάγκη για αλλαγές.

Οι επιπτώσεις στις επιλογές των μαθητών

Με τη νέα δομή, οι υποψήφιοι έχουν πλέον πρόσβαση σε τμήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται.

Για παράδειγμα, μαθητές του 2ου πεδίου που εξετάζονται σε Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία μπορούν πλέον να επιλέξουν τμήματα θεάτρου, ενώ αντίστοιχα διευρύνονται οι επιλογές και για τους υποψηφίους άλλων πεδίων.

Οι ενστάσεις για το νέο σύστημα

Παρά τα οφέλη, διατυπώνονται και προβληματισμοί σχετικά με το κατά πόσο οι επιλογές αυτές ανταποκρίνονται στο γνωστικό υπόβαθρο των υποψηφίων.

Όπως επισημαίνεται, σε αρκετές περιπτώσεις οι γνώσεις των φοιτητών δεν συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών, γεγονός που μπορεί να δυσκολεύει την παρακολούθηση των μαθημάτων και να οδηγεί ακόμη και σε εγκατάλειψη σπουδών.

Με πληροφορίες από την Καθημερινή