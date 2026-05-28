Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Τι αλλάζει για τα νοικοκυριά

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Τα plug-and-play φωτοβολταϊκά έως 800W ανοίγουν τον δρόμο για εγκατάσταση σε μπαλκόνια κατοικιών, με πιθανή εξοικονόμηση έως 25%-30% στους λογαριασμούς ρεύματος.

Τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού μπαίνουν πλέον στο επίκεντρο της ενεργειακής συζήτησης, καθώς το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ ανοίγει τον δρόμο για την εγκατάσταση plug-and-play συστημάτων σε κατοικίες.

Τα συστήματα ισχύος έως 800W μπορούν να δώσουν στα νοικοκυριά τη δυνατότητα να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, με την εκτιμώμενη εξοικονόμηση να φτάνει ακόμη και το 25%-30% στους λογαριασμούς ρεύματος.

Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο

Το ΥΠΕΝ, μέσα από το νομοσχέδιο που έθεσε σε διαβούλευση, ανοίγει τον δρόμο για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε μπαλκόνια κατοικιών.

Πρόκειται για τα λεγόμενα plug-and-play φωτοβολταϊκά, τα οποία εφαρμόζονται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και εισάγονται πλέον και στην ελληνική αγορά.

Πώς λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού

Τα συγκεκριμένα συστήματα αποτελούνται συνήθως από δύο φωτοβολταϊκά πάνελ συνολικής ισχύος περίπου 800 Watt, έναν μικρομετατροπέα και βάση στήριξης.

Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι μπορούν να συνδεθούν απευθείας σε κοινή οικιακή πρίζα, χωρίς να απαιτούνται σύνθετες εργασίες εγκατάστασης.

Τι αλλάζει στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»

Πού μπορούν να τοποθετηθούν

Παρότι είναι γνωστά ως φωτοβολταϊκά μπαλκονιού, δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε μπαλκόνια.

Μπορούν να τοποθετηθούν και σε ταράτσες, βεράντες, πέργκολες ή άλλους χώρους που διαθέτουν επαρκή ηλιοφάνεια, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε κατοικίας.

Το κόστος και η εξοικονόμηση

Το κόστος αγοράς των plug-and-play φωτοβολταϊκών κυμαίνεται συνήθως από 500 έως 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει το 25%-30% σε ετήσια βάση για ένα μέσο νοικοκυριό, περιορίζοντας σημαντικά την επιβάρυνση από τους λογαριασμούς ρεύματος.

Οι τεχνικοί κίνδυνοι της εγκατάστασης

Παρά την ευκολία που υπόσχονται τα συγκεκριμένα συστήματα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χρήση τους απαιτεί προσοχή.

Η σύνδεση ενός φωτοβολταϊκού kit απευθείας σε οικιακή πρίζα δεν σημαίνει ότι η διαδικασία είναι απαλλαγμένη από τεχνικούς κινδύνους ή απαιτήσεις ασφαλείας.

Ο κίνδυνος υπερφόρτωσης

Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η πιθανότητα υπερφόρτωσης της ηλεκτρικής γραμμής.

Αν στην ίδια γραμμή λειτουργούν ενεργοβόρες συσκευές, όπως θερμοσίφωνας, κουζίνα ή κλιματιστικό, το συνολικό φορτίο μπορεί να ξεπεράσει τις αντοχές της καλωδίωσης ή των ασφαλειών.

Τι ισχύει για παλαιότερες εγκαταστάσεις

Σε παλαιότερες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ο κίνδυνος μπορεί να είναι μεγαλύτερος, καθώς οι υποδομές δεν έχουν σχεδιαστεί για αμφίδρομη ροή ενέργειας.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση καλωδίων, πτώση ασφαλειών ή ακόμη και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η σημασία του inverter

Κρίσιμο ρόλο έχει ο inverter, δηλαδή η συσκευή που μετατρέπει το ρεύμα των φωτοβολταϊκών σε μορφή κατάλληλη για οικιακή χρήση.

Εάν δεν διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα anti-islanding, υπάρχει κίνδυνος να συνεχίσει να τροφοδοτεί το δίκτυο ακόμη και κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.

Οι απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας

Η ασφαλής λειτουργία των συστημάτων προϋποθέτει βασικές προστατευτικές διατάξεις.

Σε αυτές περιλαμβάνονται ασφάλειες υπερέντασης, προστασία από βραχυκύκλωμα, ρελέ διαρροής για αποφυγή ηλεκτροπληξίας και σωστή γείωση της εγκατάστασης.

Τι γίνεται με την ενέργεια που περισσεύει

Όταν η παραγωγή των πάνελ ξεπερνά τη στιγμιαία κατανάλωση του νοικοκυριού, η περίσσεια ενέργειας μπορεί να επιστρέψει στο δημόσιο δίκτυο.

Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτό απαιτεί ειδικό μετρητή και σχετική σύμβαση με τον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να υπάρχει έλεγχος και ασφάλεια στη λειτουργία του δικτύου.

Η γνωστοποίηση στον ΔΕΔΔΗΕ

Οι ιδιοκτήτες που θα εγκαταστήσουν τέτοια συστήματα θα πρέπει, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να υποβάλουν αίτηση γνωστοποίησης στον ΔΕΔΔΗΕ.

Μέσω ειδικής πλατφόρμας θα δηλώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος, όπως η ισχύς και ο τύπος του εξοπλισμού.

Πιστοποιήσεις και έλεγχος από ηλεκτρολόγο

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και να πληροί συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Συστήνεται εγκατάσταση σε ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή, αποφυγή χρήσης πολύπριζων και προεκτάσεων, καθώς και έλεγχος από αδειούχο ηλεκτρολόγο πριν από τη λειτουργία του συστήματος.

Τι ισχύει για πολυκατοικίες και ταράτσες

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε μπαλκόνι δεν απαιτείται συναίνεση της πολυκατοικίας, εκτός αν πρόκειται για διατηρητέο κτίριο, μνημείο ή ακίνητο σε παραδοσιακό οικισμό.

Αντίθετα, για την εγκατάσταση πάνελ σε ταράτσα εξακολουθεί να απαιτείται η συγκατάθεση του 51% των συνιδιοκτητών.

Οι προβληματισμοί για το μικροκλίμα

Ορισμένοι επιστήμονες εκφράζουν προβληματισμό για τη μαζική τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε αστικές περιοχές.

Επισημαίνουν ότι ενδέχεται να επηρεαστεί το μικροκλίμα και να ενισχυθεί το φαινόμενο της θερμικής νησίδας κατά τους θερινούς μήνες.

Η εμπειρία από την Ευρώπη

Η χρήση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων εφαρμόζεται ήδη σε χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο, η Αυστρία και η Γαλλία.

Η εμπειρία δείχνει ότι δύο πάνελ των 400W μπορούν να μειώσουν αισθητά την κατανάλωση ρεύματος ενός τυπικού νοικοκυριού και να ενισχύσουν τη μικρή αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας.