ΟΙΕΛΕ για Πανελλήνιες 2026: Ο θεσμός έχει φτάσει στα όριά του – Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής αποκλείει χιλιάδες παιδιά από τα ΑΕΙ

Την ανάγκη να διαφυλαχθούν η διαφάνεια, η ισονομία και η αξιοκρατία στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπογραμμίζει η ΟΙΕΛΕ, με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η Ομοσπονδία απευθύνει ευχές για καλή επιτυχία στις μαθήτριες και στους μαθητές που ξεκινούν την προσπάθειά τους, αλλά και στους εκπαιδευτικούς που είχαν την ευθύνη της προετοιμασίας τους.

Παράλληλα, η ΟΙΕΛΕ εκφράζει έντονο προβληματισμό για το μέλλον του θεσμού, εκτιμώντας ότι οι Πανελλαδικές έχουν φθάσει στα όριά τους, αλλά παραμένουν μια διαδικασία που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας λόγω της διαφάνειας και της αυστηρής εποπτείας.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής της θέτει τον κίνδυνο ενίσχυσης των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων, μέσα από παράλληλες διαδικασίες εισαγωγής που, όπως σημειώνει, μπορεί να ευνοήσουν μαθητές από υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Ευχές ΟΙΕΛΕ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το βλέμμα στραμμένο σε ένα μέλλον όξυνσης των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων

Η ΟΙΕΛΕ εύχεται στις μαθήτριες και στους μαθητές που από αύριο ξεκινούν την προσπάθειά τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καλή επιτυχία! Η σκέψη όλων μας είναι μαζί σας. Ευχόμαστε, επίσης, κάθε επιτυχία στους εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει το δύσκολο ρόλο προετοιμασίας των παιδιών.

Εκτιμούμε πως ο θεσμός των Πανελλαδικών Εξετάσεων έχει φθάσει στα όριά του με αποτέλεσμα να τίθεται σοβαρός κίνδυνος μερικής ή ολικής αντικατάστασής του από παράλληλες διαδικασίες εισαγωγής που υποβοηθούν παιδιά από υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα και ενισχύουν τις ανισότητες. Ήδη η λειτουργία της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στερεί από χιλιάδες παιδιά την είσοδό τους στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ προκαλεί ανησυχία το ενδεχόμενο στο μέλλον κάτοχοι παράλληλων απολυτηρίων (όπως το ΙΒ) να παρακάμπτουν τη γενική διαδικασία εισαγωγής.

Η ΟΙΕΛΕ εδώ και πολλά χρόνια έχει ζητήσει την κατάργηση του θεσμού. Κυρίως διότι έχει αχρηστεύσει πλήρως μια ολόκληρη εκπαιδευτική βαθμίδα (το Λύκειο) κι έχει μετατρέψει μαθητές σε εργαλεία μιας μηχανιστικής διαδικασίας που έχει ελάχιστα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά. Από την άλλη μεριά, με όλα τους τα προβλήματα, οι Πανελλαδικές είναι θεσμός που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας, λόγω της διαφάνειας και της αυστηρής εποπτείας (ασχέτως αν έχουν υπάρξει και κάποιες, λίγες, περιπτώσεις αλλοίωσης). Είναι μια διαδικασία που το φτωχό παιδί μπορεί να ανταγωνιστεί και να κερδίσει το παιδί μιας πλούσιας οικογένειας, έστω κι αν έχει λιγότερα εφόδια.

Είναι, επομένως, απολύτως απαραίτητο ο διάλογος που βρίσκεται σε εξέλιξη να προσφέρει θέσεις και προτάσεις, οι οποίες θα κριθούν στην κοινωνία. Ένα δημοκρατικό και ανοιχτό εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να παρέχει εχέγγυα διαφάνειας, ισονομίας και αξιοκρατίας, ώστε κάθε παιδί, ανεξαρτήτως οικονομικής και κοινωνικής θέσης, να μπορεί να διεκδικήσει τα όνειρά του για ένα καλύτερο μέλλον.

