Πανελλήνιες 2026: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για την επιτυχία

Πίνακας περιεχομένων

Όπως τονίζει, τα όνειρα δεν μετριούνται αποκλειστικά με βαθμούς και μόρια, αλλά χτίζονται μέσα από επιμονή, προσπάθεια και τη δύναμη του κάθε μαθητή να συνεχίζει, ακόμη και όταν η πίεση μοιάζει μεγάλη.

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις αποτελούν για χιλιάδες μαθητές μία από τις πιο φορτισμένες περιόδους της σχολικής τους διαδρομής, καθώς συνδέονται με προσδοκίες, άγχος, κόπο και όνειρα για το μέλλον. Παρά το βάρος που συχνά τους αποδίδεται, δεν μπορούν να ορίσουν την αξία ενός ανθρώπου ούτε να αποτυπώσουν το σύνολο των δυνατοτήτων, της προσπάθειας και της προσωπικής του πορείας.

Aναλυτικά όσα αναφέρει ο Μπαρλάκας Δημήτριος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας της LABORA αποκλειστικά στο iPaidia.gr:

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που μοιάζουν να χωράνε ολόκληρο το μέλλον ενός ανθρώπου μέσα σε λίγες ώρες, σε μερικά θέματα, σε ένα γραπτό. Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι ακριβώς μια τέτοια στιγμή. Για χιλιάδες μαθητές, δεν είναι απλώς μια σχολική διαδικασία, αλλά μια περίοδος έντασης, προσμονής, άγχους και ελπίδας. Μια περίοδος που συχνά μοιάζει να καθορίζει τα πάντα. Κι όμως, μέσα σε αυτή τη σιωπηλή πίεση, υπάρχει μια αλήθεια που δεν πρέπει να ξεχνιέται: τα όνειρα δεν γράφονται σε διαγωνίσματα. Δεν χωράνε σε θέματα έκθεσης ούτε μετριούνται αποκλειστικά με βαθμούς. Τα όνειρα είναι κάτι ζωντανό, κάτι που δεν καταγράφεται αλλά κατακτιέται. Δεν γράφονται… κυνηγιούνται.

Η πίεση της «μεγάλης στιγμής»

Στην ελληνική πραγματικότητα, οι Πανελλήνιες έχουν αποκτήσει σχεδόν συμβολικό χαρακτήρα. Συχνά παρουσιάζονται ως η πιο καθοριστική στιγμή της μαθητικής ζωής, σαν να πρόκειται για ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Αυτή η αντίληψη όμως δημιουργεί ένα τεράστιο φορτίο στους μαθητές, μετατρέποντας μια εξεταστική διαδικασία σε ψυχολογικό αγώνα.

Η αλήθεια όμως είναι κάπως διαφορετική. Οι εξετάσεις αυτές αξιολογούν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή πιο καλά 4 στιγμές (όσα και τα εξεταζόμενα μαθήματα) και τίποτα περισσότερο. Δεν μπορούν να αποτυπώσουν πλήρως την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, τη δημιουργικότητά του, την επιμονή του ή τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής. Μετρούν γνώσεις υπό πίεση, όχι την αξία ενός ανθρώπου.

Πανελλήνιες 2026: Πώς το άγχος των εξετάσεων γίνεται οικογενειακή υπόθεση

Δεν είσαι ο βαθμός σου

Σε αυτή την περίοδο, πολλοί μαθητές πέφτουν στην παγίδα να ταυτίσουν την αξία τους με το αποτέλεσμα ενός γραπτού. Όμως αυτό είναι μια άδικη και περιοριστική σκέψη. Κανένας βαθμός δεν μπορεί να ορίσει ποιος είσαι.

Δεν είσαι το γραπτό σου… Δεν είσαι το λάθος που έκανες από άγχος… Δεν είσαι μια δύσκολη μέρα ή μια στιγμή αμφιβολίας.

Είσαι η συνολική διαδρομή που έχεις διανύσει μέχρι εδώ. Είσαι οι ώρες που αφιέρωσες όταν δεν είχες διάθεση, η προσπάθεια που συνέχισες ενώ ήσουν κουρασμένος, η επιμονή σου όταν τα πράγματα δεν έβγαιναν όπως ήθελες. Και αυτή η διαδρομή έχει πραγματική αξία, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα μιας εξέτασης.

Ζαχαράκη προς υποψηφίους για Πανελλήνιες 2026: «Ένας βαθμός δεν αποτυπώνει την αξία σας»

Το άγχος ως ένδειξη προσπάθειας

Το άγχος συχνά αντιμετωπίζεται σαν κάτι αρνητικό που πρέπει να εξαφανιστεί. Στην πραγματικότητα όμως, είναι μια φυσική αντίδραση που δείχνει ότι κάτι σε νοιάζει πραγματικά. Ότι έχεις επενδύσει χρόνο, ενέργεια και συναισθήματα σε έναν στόχο.

Δεν υπάρχει μαθητής που να δίνει Πανελλήνιες χωρίς άγχος. Η διαφορά δεν βρίσκεται στην απουσία του, αλλά στην ικανότητα να συνεχίζεις παρά την παρουσία του. Η πραγματική δύναμη δεν είναι να μην φοβάσαι, αλλά να προχωράς ακόμα κι όταν φοβάσαι. Κάθε στιγμή που επιλέγεις να συνεχίσεις τη μελέτη σου, ακόμα και όταν νιώθεις ότι δεν μπορείς άλλο, είναι μια μικρή νίκη που δεν φαίνεται σε κανένα βαθμολογικό σύστημα.

Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος

Ένας από τους μεγαλύτερους μύθους που συνοδεύουν τις Πανελλήνιες είναι ότι υπάρχει μόνο ένας σωστός δρόμος για την επιτυχία. Μια σχολή, μια επιλογή, μια «σωστή» απόφαση που αν δεν την πετύχεις, όλα τελειώνουν.

Η πραγματικότητα όμως είναι… διαφορετική. Οι δρόμοι στη ζωή είναι πολλοί και διαφορετικοί. Κάποιοι θα φτάσουν στον στόχο τους με την πρώτη προσπάθεια, άλλοι θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο, και άλλοι θα αλλάξουν κατεύθυνση στην πορεία. Όλες αυτές οι διαδρομές είναι εξίσου έγκυρες. Η επιτυχία δεν έχει μία μορφή. Έχει πολλές εκδοχές, και καθεμία από αυτές είναι μέρος της προσωπικής εξέλιξης.

Αυτό που πραγματικά χτίζεται

Η περίοδος των Πανελληνίων δεν αφορά μόνο την αποστήθιση γνώσεων. Είναι μια διαδικασία διαμόρφωσης χαρακτήρα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή που μοιάζει με πραγματικό «καρδιογράφημα» μαθαίνεις να οργανώνεις τον χρόνο σου, να αντέχεις την πίεση, να συνεχίζεις όταν δεν έχεις διάθεση, να προσπαθείς ξανά όταν κάτι δεν σου βγαίνει. Αυτές οι δεξιότητες δεν χάνονται μετά τις εξετάσεις. Σε ακολουθούν σε κάθε επόμενο βήμα της ζωής σου. Και ίσως τελικά να είναι πιο σημαντικές από οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

Οι Πανελλήνιες είναι ένας σημαντικός σταθμός, αλλά δεν είναι ο τελικός προορισμός. Δεν καθορίζουν την αξία σου ούτε περιορίζουν το μέλλον σου. Είναι απλώς μια στιγμή μέσα σε μια πολύ μεγαλύτερη διαδρομή. Τα όνειρα δεν χωρούν σε μια κόλλα χαρτί. Δεν μετριούνται μόνο με μόρια ούτε περιορίζονται σε μια μέρα εξέτασης. Τα όνειρα απαιτούν προσπάθεια, επιμονή και πίστη — και κυρίως απαιτούν κίνηση. Γιατί στο τέλος, δεν σε ορίζει το αποτέλεσμα μιας στιγμής, αλλά η δύναμη να συνεχίζεις να κυνηγάς αυτό που θέλεις.