Ιδρύεται Δημοτικό Σχολείο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα – Δείτε πού

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ιδρύεται και τίθεται σε λειτουργία το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, μονοθέσιο δημοτικό σχολείο που θα λειτουργεί εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κέρκυρας.

Η νέα αυτή δομή, που θα στεγάζεται στον χώρο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Γυμνασίου), θα λειτουργεί σε απογευματινό ωράριο (15:30–17:30), διευρύνοντας έμπρακτα την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

Το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας υπάγεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και αποτελεί την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός σωφρονιστικού καταστήματος στην περιοχή ευθύνης της, καλύπτοντας ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η ίδρυση του 16ου Δημοτικού Σχολείου μέσα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα της Κέρκυρας, αποτελεί μια αξιακή επιλογή ευθύνης. Δίνουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στη δεύτερη ευκαιρία για όλους και φέρνουμε την εκπαίδευση σε χώρους όπου για χρόνια έλειπε. Η παιδεία άλλωστε δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς. Είναι δικαίωμα για τον καθένα και εκεί ακριβώς κρίνεται ο δικός μας ρόλος: στο αν μπορούμε να το διασφαλίσουμε ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Με την ίδρυση ενός ακόμη σχολείου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα της χώρας, για το σχολικό έτος 2025-2026, ανοίγουμε δρόμους γνώσης, αξιοπρέπειας και προοπτικής. Μετατρέπουμε τον χρόνο της κράτησης σε χρόνο ουσίας και δημιουργούμε τις βάσεις για την πραγματική κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Γιατί μια κοινωνία γίνεται πιο ασφαλής όχι υψώνοντας περισσότερα τείχη, αλλά χτίζοντας περισσότερες γέφυρες».

Το έτος 2025-2026 ιδρύθηκαν 4 νέα μονοθέσια δημοτικά σχολεία σε φυλακές της Αργολίδας και των Χανίων :

7ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου

8ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου

Δημοτικό Σχολείο στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας

20ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

και ένα Επαγγελματικό Λύκειο στη Λάρισα:

8ο ΕΠΑΛ στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας

Ενώ τον περασμένο Μάρτιο, ιδρύθηκε και το 36ο Δημοτικό Σχολείο στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων.

Η εκπαίδευση δεν σταματά στα τείχη κανενός ιδρύματος. Η δεύτερη ευκαιρία αποτελεί δικαίωμα, όχι προνόμιο. Με σταθερά βήματα, διαμορφώνεται ένα εκπαιδευτικό σύστημα πιο συμπεριληπτικό, πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο.