Πανελλήνιες 2026: Πώς επιλέγονται τα θέματα

Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν με την επιλογή των θεμάτων να γίνεται υπό αυστηρή μυστικότητα από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Τη διαδικασία αναλαμβάνει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, τα μέλη της οποίας επιλέγονται λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων, με στόχο να διασφαλιστεί το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα.

Ο ρόλος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων

Η επιλογή των θεμάτων γίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση των θεμάτων που θα δοθούν στους υποψηφίους.

Τα ονόματα των μελών που απαρτίζουν την επιτροπή παραμένουν απόρρητα, ενώ η σύνθεσή της δεν έχει μόνιμη θητεία, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα μεροληψίας.

Πώς επιλέγονται τα μέλη της επιτροπής

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η επιλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων γίνεται αποκλειστικά με επιστημονικά και εκπαιδευτικά κριτήρια.

Η συμμετοχή τους στη διαδικασία παραμένει μυστική μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ενώ δεν επιτρέπεται να την αποκαλύψουν ούτε σε κοντινά τους πρόσωπα.

Τα μέτρα για την αποτροπή διαρροών

Για να αποτραπεί κάθε πιθανότητα διαρροής, εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Το βράδυ πριν από κάθε εξέταση, τα μέλη απομονώνονται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Υπουργείου Παιδείας, όπου εργάζονται έως την τελική επιλογή των θεμάτων.

Η ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα

Ο χώρος στον οποίο συνεδριάζει η επιτροπή διαθέτει τοίχους με φύλλα μολύβδου για ηλεκτρονική απομόνωση και σύστημα μπλοκαρίσματος κινητών τηλεφώνων.

Παράλληλα, στα παράθυρα υπάρχουν μεταλλικά ελάσματα για την αποτροπή διαρροών, ενώ προβλέπεται τροφοδοσία με νερό, καφέ και σνακ για τις πολύωρες εργασίες των μελών.

Η διαδικασία επιλογής των θεμάτων

Κάθε μέλος της επιτροπής προτείνει θέματα, τα οποία στη συνέχεια αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Η τελική επιλογή δεν γίνεται από ένα μόνο πρόσωπο, αλλά μέσα από συλλογικές συζητήσεις, έλεγχο και αναθεωρήσεις, μέχρι να διαμορφωθεί η τελική μορφή των θεμάτων.

Ο ρόλος των λυτών

Αφού επιλεγούν τα θέματα, παραδίδονται στους «λύτες», δηλαδή σε ομάδα εκπαιδευτικών που αναλαμβάνει να τα επιλύσει.

Η διαδικασία αυτή γίνεται σε διάστημα δύο ωρών και λειτουργεί ως πρόσθετο στάδιο ελέγχου πριν από την οριστική αποστολή των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα.

Η αποστολή στα εξεταστικά κέντρα

Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής και του ελέγχου, η τελική μορφή των θεμάτων δακτυλογραφείται.

Στη συνέχεια, τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα εξεταστικά κέντρα της χώρας λίγο μετά τις 8:00 το πρωί, ώστε να ξεκινήσει η εξέταση σύμφωνα με το πρόγραμμα.