Πανελλήνιες 2026: Παρέμβαση για τις επιτηρήσεις – Τι αναφέρει

Οι Πανελλήνιες 2026 βρίσκονται στο επίκεντρο παρέμβασης της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, η οποία ζητά να εξαιρεθούν τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ από καθήκοντα επιτήρησης.

Με έγγραφό της προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Ομοσπονδία απευθύνει κάλεσμα στα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, αναφερόμενη στο πλαίσιο που αφορά τον ορισμό επιτηρητών στις εξετάσεις.

Το αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής ζητά για τις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις να εξαιρεθούν οι συνάδελφοι ΕΕΠ και ΕΒΠ από την επιτήρηση.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, σε πολλές Περιφερειακές Διευθύνσεις ζητείται από μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ να αναλάβουν καθήκοντα επιτηρητών, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης.

Σε ποιους απευθύνεται το έγγραφο

Το έγγραφο απευθύνεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ κοινοποιείται και στους Περιφερειακούς Συλλόγους.

Η ανακοίνωση φέρει ημερομηνία 25 Μαΐου 2026 και αριθμό πρωτοκόλλου 31. Στο κείμενο επισημαίνεται ότι η ΠΟΣΕΕΠΕΑ αποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Ποιους εκπροσωπεί η Ομοσπονδία

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ εκπροσωπεί μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μόνιμους και αναπληρωτές.

Τα μέλη αυτά στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Η αναφορά στο έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ενημερώνει τους συναδέλφους ΕΕΠ και ΕΒΠ που βρίσκονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ότι, σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Φ251/34343/Α5/03-04-2024 του ΥΠΑΙΘΑ, δεν αναφέρεται ο ορισμός των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ ως επιτηρητών.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, στο συγκεκριμένο πλαίσιο γίνεται αναφορά μόνο σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ρόλο των επιτηρητών.

Τι προβλέπεται για τον ορισμό επιτηρητών

Η ανακοίνωση επικαλείται επίσης τις διατάξεις των άρθρων 12 και 26 της Φ.251/25089/Α5, που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 643 Β΄/2020.

Με βάση όσα αναφέρονται, οι επιτηρητές ορίζονται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή, σε περίπτωση κωλύματος, του νόμιμου αναπληρωτή του, ως Προέδρου της ΕΕΔΔΕ.

Οι προϋποθέσεις για τους επιτηρητές

Σύμφωνα με το κείμενο, ως επιτηρητές ορίζονται καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση Γυμνασίου, δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Οι οριζόμενοι επιτηρητές πρέπει να επιτηρούν σε Εξεταστικά Κέντρα διαφορετικά από εκείνα στα οποία εξετάζονται υποψήφιοι που ήταν μαθητές τους το τρέχον έτος.

Για τα ιδιωτικά Λύκεια, η ανακοίνωση αναφέρει ότι ως επιτηρητές ορίζονται υποχρεωτικά καθηγητές μόνο της δημόσιας εκπαίδευσης.