Επίδομα θέρμανσης: Η ημερομηνία της νέας πληρωμής

Μετά τη δεύτερη δόση, η διαδικασία καταβολών για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 θα ολοκληρωθεί με την τρίτη δόση. Η συγκεκριμένη πληρωμή αναμένεται έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η τρίτη δόση αφορά κυρίως καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, καθώς οι συγκεκριμένες κατηγορίες εκκαθαρίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο. Έτσι ολοκληρώνεται ο κύκλος των πληρωμών για τη φετινή περίοδο.

Ειδικότερα, το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 μπαίνει στην επόμενη φάση πληρωμών, καθώς χιλιάδες νοικοκυριά αναμένουν τη δεύτερη δόση της κρατικής ενίσχυσης για τις ανάγκες θέρμανσης της χειμερινής περιόδου.

Η καταβολή της δεύτερης δόσης έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαΐου 2026, ενώ το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν είναι ενιαίο, καθώς διαμορφώνεται με βάση την περιοχή κατοικίας, τη σύνθεση του νοικοκυριού και το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιείται.

Πότε καταβάλλεται η δεύτερη δόση

Η επόμενη πληρωμή για το επίδομα θέρμανσης αφορά τη δεύτερη δόση της περιόδου 2025-2026 και έχει οριστεί για τις 29 Μαΐου 2026. Πρόκειται για την καταβολή που αναμένουν νοικοκυριά τα οποία έχουν πραγματοποιήσει αγορές καυσίμων ή άλλων μορφών θέρμανσης μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια.

Το επίδομα παραμένει ακατάσχετο και αφορολόγητο. Παράλληλα, δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο, στοιχείο που αφορά άμεσα τους δικαιούχους της συγκεκριμένης οικονομικής ενίσχυσης.

Ποιες αγορές καλύπτει η πληρωμή

Η δεύτερη δόση συνδέεται με αγορές που έγιναν για τις ανάγκες θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο. Το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 καλύπτει πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα και βιομάζα, δηλαδή πέλετ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η β’ δόση αφορά καύσιμα που αγοράστηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 31 Μαρτίου 2026. Για καυσόξυλα και πέλετ, το αντίστοιχο διάστημα ξεκινά από την 1η Ιουνίου 2025 και φτάνει επίσης έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Τα παραστατικά και η προθεσμία στο myΘέρμανση

Για να καλυφθούν οι σχετικές αγορές, τα παραστατικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026. Η ημερομηνία αυτή αποτελεί βασικό σημείο για όσους περιμένουν την πληρωμή της δεύτερης δόσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην καταχώριση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η διαδικασία στην πλατφόρμα myΘέρμανση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Απριλίου 2026, μαζί με την αίτηση.

Τα ποσά που μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ. Σε περιοχές όπου καταγράφονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, το ποσό μπορεί να ανέλθει ακόμη και στα 1.200 ευρώ.

Η αυξημένη ενίσχυση σε ψυχρότερες περιοχές συνδέεται με τον τύπο υπολογισμού και τις προσαυξήσεις του δείκτη καιρικών συνθηκών, ΣΟ-Μ. Έτσι, το τελικό ποσό δεν καθορίζεται με τον ίδιο τρόπο για όλους, αλλά εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της ενίσχυσης

Το ύψος του επιδόματος που λαμβάνει κάθε δικαιούχος διαμορφώνεται με βάση τη γεωγραφική περιοχή και τις κλιματικές συνθήκες. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τις ανάγκες θέρμανσης κάθε κατοικίας και, κατά συνέπεια, το ποσό της ενίσχυσης.

Στον υπολογισμό λαμβάνονται επίσης υπόψη οι ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας, η σύνθεση του νοικοκυριού και το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιείται. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει το τελικό ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.