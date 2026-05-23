Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε θα γίνουν πο πληρωμές

Η πληρωμή του Μαΐου καλύπτει δικαιούχους κοινωνικών και προνοιακών παροχών σε ολόκληρη τη χώρα.

ΟΠΕΚΑ: Τα ποσά θα καταβληθούν στο τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ισχύει για τις πληρωμές των επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ.

Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των επιδομάτων του μήνα, καθώς η τελευταία εργάσιμη ημέρα καθορίζει την καταβολή των προνοιακών παροχών.

Στην πληρωμή περιλαμβάνονται βασικές κοινωνικές ενισχύσεις, όπως το επίδομα παιδιού Α21, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα στέγασης και σειρά ακόμη παροχών που αφορούν χιλιάδες νοικοκυριά.

Γιατί η πληρωμή γίνεται στις 29 Μαΐου

Οι προνοιακές παροχές του ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Επειδή η 31η Μαΐου πέφτει Κυριακή, τα χρήματα θα καταβληθούν νωρίτερα, την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Οι βασικές παροχές που θα καταβληθούν

Στην καταβολή του Μαΐου εντάσσονται όλα τα βασικά κοινωνικά και προνοιακά επιδόματα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα αναπηρικά επιδόματα, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, η δεύτερη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 και το επίδομα ενοικίου / στέγασης.

Ποιες ακόμη ενισχύσεις περιλαμβάνονται

Παράλληλα, θα πληρωθούν το επίδομα γέννησης, οι παροχές για ανασφάλιστους υπερήλικες και το επίδομα αναδοχής.

Στην ίδια πληρωμή περιλαμβάνονται και οικονομικές ενισχύσεις για κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Οι ειδικές παροχές του μήνα

Στη λίστα των πληρωμών περιλαμβάνεται επίσης η κάλυψη εξόδων κηδείας, καθώς και το επίδομα ομογενών.

Ακόμη, θα καταβληθούν παροχές που αφορούν το πρόγραμμα προσωπικού βοηθού, καθώς και ειδικές ενισχύσεις για παιδιά οικογενειών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.