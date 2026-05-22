Πανελλήνιες 2026: Έξυπνες επιλογές με προοπτική – Δείτε για ποιούς υποψήφιους

Πίνακας περιεχομένων

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ έχουν στη διάθεσή τους επιλογές σπουδών που δεν περιορίζονται μόνο στα «υψηλά» μόρια, αλλά μπορούν να ανοίξουν δρόμους σε επαγγέλματα με πραγματικές προοπτικές στην αγορά εργασίας.

Πανελλήνιες 2026: Όπως επισημαίνει αποκλειστικά στο ipaidia.gr η Ζωγραφιά Βακάλογλου, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού | EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας , υπάρχουν τμήματα με προσιτές βάσεις που συνδέονται με δυναμικούς τομείς, όπως το περιβάλλον, η ψηφιακή επικοινωνία και η γεωγραφία.

Οι επιλογές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, καθώς συνδυάζουν ρεαλιστική πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με αντικείμενα που καταγράφονται σε εγχώριες και διεθνείς μελέτες ως επαγγέλματα του μέλλοντος. Από τα Τμήματα Περιβάλλοντος έως τα Τμήματα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και τα Τμήματα Γεωγραφίας, οι υποψήφιοι μπορούν να εντοπίσουν σχολές που προσφέρουν σύγχρονες γνώσεις και επαγγελματικές διεξόδους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Είναι αλήθεια ότι και οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ έχουν αρκετές ευκαιρίες για επιλογές σχολών όπου τα μόρια δεν είναι απαγορευτικά και μάλιστα σε αξιόλογες σχολές. Συγκεντρώσαμε επιλογές που δίνουν δυνατότητα για μια καριέρα σε επαγγέλματα του μέλλοντος όπως καταγράφονται από τις εγχώριες αλλά και διεθνείς μελέτες.

Στους Τομείς της Μηχανολογίας, Δομικών Έργων, Γεωπονίας και Τροφίμων, Ναυτιλιακών, και Εφαρμοσμένων Τεχνών υπάρχει το Τμήμα Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) με 12380 μόρια ενώ το αντίστοιχο τμήμα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Ζάκυνθος) με 12950 μόρια το 2024. Ένα τμήμα με πολύ καλές προοπτικές διότι κάποιος μπορεί να ασχοληθεί αρχικά σε φορείς του Δημοσίου (ως Π.Ε. Περιβάλλοντος) και του Ιδιωτικού τομέα. Ορισμένες από τις δραστηριότητες που μπορεί να αναπτύξει κάποιος απόφοιτος είναι: την εκπόνηση, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, την εφαρμογή και εποπτεία μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, την εφαρμογή και εποπτεία μεθόδων αντιρρύπανσης, την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την αξιολόγηση επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία κ.ά..

Στους Τομείς Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής, Διοίκησης και Οικονομίας και τέλος Εφαρμοσμένων Τεχνών, υπάρχει το Τμήμα Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά) με 12.550 μόρια ενώ το Τμήμα Ψηφιακών μέσων & Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Αργοστόλι), μόνο με 12.615 μόρια. Σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών, οι απόφοιτοι των αντίστοιχων τμημάτων διαθέτουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στους βασικούς τομείς της επικοινωνίας, όπως η δημοσιογραφία, οι δημόσιες σχέσεις, η διαφήμιση, το μάρκετινγκ, η πολιτική επικοινωνία και η διαχείριση κρίσεων και φήμης. Παράλληλα, είναι καταρτισμένοι στη σχεδίαση και υλοποίηση επικοινωνιακών στρατηγικών και δημοσκοπήσεων. Επιπλέον, έχουν εξειδίκευση στον χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας, αποκτώντας δεξιότητες σε τομείς όπως η παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνα, βίντεο, animation), η ανάπτυξη ιστοσελίδων και διαδραστικών εφαρμογών, η σχεδίαση γραφικών, το ψηφιακό μάρκετινγκ, η διαχείριση κοινωνικών δικτύων, καθώς και οι ηλεκτρονικές καμπάνιες και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Στους Τομείς Δομικών Έργων και Ναυτιλιακών τα Τμήματα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με 9.500 και 10.975 μόρια αντίστοιχα αποτελούν μία έξυπνη επιλογή για κάποιον υποψήφιο διότι μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε δυναμικούς επίσης τομείς της αγοράς εργασίας. Η Γεωγραφία είναι μια δυναμική επιστήμη που συνδυάζει στοιχεία από κοινωνικές, φυσικές και τεχνολογικές επιστήμες για να μελετήσει τον χώρο και τα φαινόμενά του. Βασίζεται σε θεωρίες από πεδία όπως η ιστορία, η κοινωνιολογία, τα οικονομικά, η ψυχολογία, η περιβαλλοντική επιστήμη και η πολιτική. Χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία, όπως στατιστική ανάλυση, χάρτες, δορυφορικές εικόνες και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις σε τομείς όπως η περιβαλλοντική, αστική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική γεωγραφία, και μαθαίνουν πώς να αναλύουν θέματα όπως η ανάπτυξη και οι ανισότητες, η κλιματική αλλαγή, η εκπαίδευση, η δημόσια υγεία και η βιώσιμη ανάπτυξη. Οι σπουδές στη Γεωγραφία προσφέρουν μια δημιουργική και ουσιαστική εμπειρία, ενώ ανοίγουν επαγγελματικούς δρόμους σε πολλούς τομείς όπου απαιτείται συνδυαστική σκέψη και χωρική κατανόηση.