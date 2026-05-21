Πανελλήνιες 2026: «Πρόχειρη λύση» η τηλεφωνική γραμμή στήριξης – Όλα όσα λένε οι κοινωνικοί λειτουργοί

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος εκφράζει έντονη αντίθεση στη συμμετοχή κοινωνικών λειτουργών σε τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης υποψηφίων Πανελλαδικών χωρίς σαφές θεσμικό, επιστημονικό και εργασιακό πλαίσιο.

Πανελλήνιες 2026 : Παρέμβαση προς την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έκανε ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, εκφράζοντας έντονη ανησυχία και αντίθεση για τη συμμετοχή κοινωνικών λειτουργών σε τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης υποψηφίων.

Η παρέμβαση του ΣΚΛΕ έρχεται με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στήριξης μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, λίγες ημέρες μετά το τραγικό συμβάν της αυτοκτονίας δύο 17χρονων μαθητριών.

Η παρέμβαση προς το Υπουργείο Παιδείας

Το έγγραφο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος απευθύνεται στην υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Κοινοποιείται, μεταξύ άλλων, στον Γενικό Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στους Συμβούλους Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30 και στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

Τι επισημαίνει ο ΣΚΛΕ για τη γραμμή υποστήριξης

Ο Σύνδεσμος εκφράζει την αντίθεσή του στη συμμετοχή Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30 σε τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όπως φαίνεται να δρομολογείται.

Σύμφωνα με τον ΣΚΛΕ, η πρωτοβουλία εγείρει σοβαρά επιστημονικά, δεοντολογικά και εργασιακά ζητήματα, καθώς γίνεται λόγος για απουσία συγκεκριμένων πρωτοκόλλων, επιμόρφωσης των εργαζομένων και αξιοποίηση προσωπικών κινητών τηλεφώνων.

Η ανάγκη για ενιαίες οδηγίες

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει, δεν υπάρχουν ενιαίες οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής.

Ως αποτέλεσμα, όπως σημειώνει, κάθε ΚΕΔΑΣΥ ανά τη χώρα λειτουργεί διαφορετικά και κατά το δοκούν, γεγονός που, κατά τον ΣΚΛΕ, επηρεάζει την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η πίεση των εξετάσεων και τα όρια της τηλεφωνικής στήριξης

Ο ΣΚΛΕ αναγνωρίζει ότι η περίοδος των Πανελλαδικών Εξετάσεων αποτελεί για πολλούς μαθητές, μαθήτριες και τις οικογένειές τους συνθήκη αυξημένης πίεσης, άγχους και συναισθηματικής επιβάρυνσης.

Τονίζει, όμως, ότι η ανάγκη υποστήριξης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές οδηγίες, πρόχειρες διευθετήσεις και θεσμικά ασαφείς πρακτικές.

Τα πρωτόκολλα που ζητούνται

Στην παρέμβασή του, ο ΣΚΛΕ υπογραμμίζει ότι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη μαθητών και οικογενειών δεν μπορεί να περιορίζεται σε τηλεφωνική διαχείριση αιτημάτων.

Όπως αναφέρει, απαιτούνται εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων αυτοκτονικού ιδεασμού, διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου και πρωτόκολλα παραπομπής.

Παράλληλα, ζητείται επιστημονική εποπτεία, καθώς και πλήρης διασφάλιση του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων.

Οι ενστάσεις για τα εργασιακά ζητήματα

Ο Σύνδεσμος χαρακτηρίζει ακόμη πιο προβληματική κάθε πρόβλεψη που συνεπάγεται εργασία εκτός ωραρίου και χρήση προσωπικών κινητών τηλεφώνων των επαγγελματιών.

Κατά τον ΣΚΛΕ, τέτοιες πρακτικές καταστρατηγούν εργασιακά δικαιώματα, εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη για υπερωριακή απασχόληση, αποζημίωση, υπηρεσιακή εντολή και τεχνική υποστήριξη.

Η κριτική για αποσπασματικές λύσεις

Ο ΣΚΛΕ υποστηρίζει ότι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών δεν μπορεί να παρέχεται αποσπασματικά, λίγες ημέρες πριν από τις εξετάσεις.

Σημειώνει επίσης ότι δεν μπορεί να στηρίζεται στην ατομική ευθύνη των επαγγελματιών ή σε ορισμένες περιπτώσεις στον εθελοντισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των Γενικών Λυκείων της χώρας δεν διαθέτει σταθερή παρουσία κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου.

Τι ζητά ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών

Ο ΣΚΛΕ ζητά την άμεση επανεξέταση και απόσυρση κάθε οδηγίας που προβλέπει την άτυπη, πρόχειρη ή εκτός θεσμοθετημένου πλαισίου εμπλοκή Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30 σε τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ζητά ακόμη τη δημιουργία διεπιστημονικών κοινωνικών υπηρεσιών σε κάθε δημόσια σχολική μονάδα, στελεχωμένων με μόνιμο προσωπικό.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης η επαρκής χρηματοδότηση και η στελέχωση των δημόσιων σχολικών μονάδων.

Η θέση για μόνιμη στήριξη στα σχολεία

Ο Σύνδεσμος συνδέει τη συγκεκριμένη παρέμβαση με τη συνολική ανάγκη ύπαρξης μόνιμων, δημόσιων και επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε κάθε σχολείο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΛΕ, οι ψυχοσυναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών απαιτούν σταθερό και συνεκτικό πλαίσιο παρέμβασης, και όχι λύσεις που ενεργοποιούνται εκ των υστέρων μετά από τραγικά γεγονότα.