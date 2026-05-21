Νέες αποκαλύψεις για την αυτοκτονία διευθύντριας σχολείου: Τι ζητά ο σύζυγός της

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Ο σύζυγος της διευθύντριας δημοτικού σχολείου στον Κολωνό ζητά να διερευνηθούν οι συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου της, κάνοντας λόγο για πίεση στο εργασιακό περιβάλλον.

Κολωνός: Τη διερεύνηση των συνθηκών που προηγήθηκαν του θανάτου διευθύντριας δημοτικού σχολείου ζητά ο σύζυγός της, ο οποίος συνδέει το τραγικό περιστατικό με πίεση που, όπως υποστηρίζει, δεχόταν στο εργασιακό της περιβάλλον.

Η οικογένεια της εκπαιδευτικού κατέθεσε υπόμνημα στο πλαίσιο της προκαταρκτικής ΕΔΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη, περιγράφοντας περιστατικά και καταστάσεις που, σύμφωνα με τον σύζυγο, την είχαν οδηγήσει σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση.

Το υπόμνημα της οικογένειας

Σύμφωνα με πληροφορίες του ieidiseis, στο υπόμνημα που κατατέθηκε γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετώπιζε η διευθύντρια στο σχολικό περιβάλλον.

Η οικογένεια ζητά να εξεταστεί αν υπήρξαν ευθύνες για εργασιακό bullying και αν η εκπαιδευτικός είχε μείνει ουσιαστικά μόνη απέναντι σε μια σειρά δύσκολων καταστάσεων.

Αυτοκτονία διευθύντριας: Έρευνα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης -Τι απαντά για το «bullying»

Τα περιστατικά που περιγράφονται

Στο υπόμνημα γίνεται λόγος για μαθητές με προβληματική συμπεριφορά, καθώς και για περιστατικά bullying σε βάρος παιδιών.

Παράλληλα, αναφέρονται γονείς που, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η οικογένεια, δεν συνεργάζονταν, αλλά και γονείς που επέρριπταν ευθύνες στη διευθύντρια ότι δεν λάμβανε τα κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση της τάξης στο σχολείο.

Η πίεση των τελευταίων μηνών

Κατά την οικογένεια, τους τελευταίους μήνες τα προβλήματα είχαν ενταθεί και η πίεση προς τη διευθύντρια είχε αυξηθεί σημαντικά.

Ως αποκορύφωμα περιγράφεται φράση που φέρεται να της είχε μεταφερθεί, σύμφωνα με την οποία «θα πάμε στον Εισαγγελέα».

Η οικογένεια θεωρεί ότι η συγκεκριμένη αναφορά είχε χαρακτήρα απειλής και ζητά να ερευνηθεί συνολικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνταν η εκπαιδευτικός.

Σε ποια επίπεδα ζητείται έρευνα

Ο σύζυγος της εκλιπούσας συγκέντρωσε στοιχεία και κατέθεσε υπόμνημα στο πλαίσιο της προκαταρκτικής ΕΔΕ.

Τραγωδία με διευθύντρια σχολείου: Έπεσε στο κενό- Φόβοι για εκφοβισμό στο εργασιακό της περιβάλλον

Η οικογένεια ζητά να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες για εργασιακό bullying σε τρία επίπεδα: σε οικογένειες μαθητών, σε πρόσωπα από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και σε πρόσωπα από το σχολικό περιβάλλον.

Σε εξέλιξη και προανάκριση από την ΕΛ.ΑΣ.

Εκτός από την πειθαρχική έρευνα, σε εξέλιξη βρίσκεται και προανάκριση από την Ελληνική Αστυνομία.

Ο σύζυγος της διευθύντριας είχε υποβάλει από την πρώτη στιγμή μήνυση κατά παντός υπευθύνου στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Το τραγικό περιστατικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 28ης Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η διευθύντρια ξύπνησε, αλλά αντί να μεταβεί στο σχολείο, ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε και έπεσε στο κενό.

Ο σύζυγός της, σοκαρισμένος, ειδοποίησε τις Αρχές, ενώ ο θάνατός της ήταν σχεδόν ακαριαίος.

Ποια ήταν η εκπαιδευτικός

Η διευθύντρια ήταν μητέρα δύο παιδιών.

Άνθρωποι που τη γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν εργατικό άνθρωπο, ο οποίος δεν δημιουργούσε προβλήματα.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με την οικογένεια να ζητά να φωτιστούν οι συνθήκες που προηγήθηκαν της τραγωδίας.