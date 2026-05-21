ΑΣΕΠ: Τι αλλάζει στις προσλήψεις στο Δημόσιο

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Αθανάσιος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στις αλλαγές στις διαδικασίες προσλήψεων στο Δημόσιο, με έμφαση στις δεξιότητες, την ψηφιοποίηση και τη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης.

Η τοποθέτησή του έγινε στο συνέδριο του Economist Impact, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, με θέμα «Reforming the state: Transformation of public administration in Greece».

Η συζήτηση στο συνέδριο του Economist

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ συμμετείχε σε συζήτηση με τη σύμβουλο του Economist Intelligence Unit, Joan Hoey.

Το αντικείμενο της συζήτησης ήταν οι μεταρρυθμίσεις και ο μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα.

Η έμφαση στις δεξιότητες των υποψηφίων

Κατά την τοποθέτησή του, ο Αθανάσιος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στην αυξημένη έμφαση που δίνει τα τελευταία χρόνια το ΑΣΕΠ στην αξιολόγηση δεξιοτήτων των υποψηφίων.

Η αξιολόγηση αυτή γίνεται παράλληλα με την εξέταση γνώσεων, ώστε η διαδικασία επιλογής να λαμβάνει υπόψη περισσότερα στοιχεία για το προφίλ των υποψηφίων.

Ποιες δεξιότητες ξεχώρισε

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία δεξιοτήτων που συνδέονται με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Μεταξύ αυτών ανέφερε το ομαδικό πνεύμα εργασίας, τον προσανατολισμό στο αποτέλεσμα και την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Οι ψηφιακές καινοτομίες στον γραπτό διαγωνισμό

Ο Αθανάσιος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε και στις ψηφιακές καινοτομίες που εφαρμόστηκαν στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του 2025.

Όπως σημείωσε, οι αλλαγές αυτές επέτρεψαν την ταχεία και πιο φιλική προς τους υποψηφίους διεξαγωγή της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα μέσα σε λίγες ημέρες

Στον διαγωνισμό του 2025 συμμετείχαν περίπου 39.000 υποψήφιοι.

Τα αποτελέσματα εκδόθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ στο παρελθόν απαιτούνταν χρονικό διάστημα άνω των δύο μηνών.

Θετική αξιολόγηση από ευρωπαϊκούς φορείς

Η συγκεκριμένη πρακτική αξιολογήθηκε θετικά από το European Personnel Selection Office και από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, έχει εκδηλώσει πρόθεση να μεταφέρει τη σχετική τεχνογνωσία σε χώρες που ενδιαφέρονται.

Ο χρόνος στις προσλήψεις του Δημοσίου

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ αναφέρθηκε και στη διάρκεια των διαδικασιών προσλήψεων στο Δημόσιο.

Υπογράμμισε ότι η διασφάλιση της αξιοκρατίας και της εγκυρότητας απαιτεί επαρκή χρόνο, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται η ανάγκη επιτάχυνσης.

Από τους 18 μήνες σε λιγότερο από 12

Σύμφωνα με τον Αθανάσιο Παπαϊωάννου, η συνολική διάρκεια ολοκλήρωσης των προσλήψεων έχει μειωθεί σημαντικά.

Όπως ανέφερε, από διάστημα άνω των 18 μηνών έχει περιοριστεί πλέον σε λιγότερο από 12 μήνες.

Η επόμενη φάση της επιτάχυνσης

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ εκτίμησε ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών θα μειωθεί ακόμη περισσότερο.

Αυτό αναμένεται να συμβεί με την πλήρη ηλεκτρονική διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να αντλούνται στοιχεία για την επαγγελματική εμπειρία και τα εκπαιδευτικά προσόντα των υποψηφίων.