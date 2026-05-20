Κατασχέσεις και πλειστηριασμοί: Τηλεφωνικές προειδοποιήσεις σε 55.000 φορολογούμενους από την εφορία

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει τηλεφωνικές προειδοποιήσεις σε τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές, απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή εκκρεμείς δηλώσεις, πριν ενεργοποιηθούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Εφορία: τηλεφωνικές προειδοποιήσεις θα λάβουν το επόμενο διάστημα τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι εμφανίζουν εκκρεμότητες με ληξιπρόθεσμες οφειλές, απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση και συμμόρφωση πριν οι υποθέσεις οδηγηθούν σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων, εξονυχιστικούς ελέγχους ή άλλα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Γιατί ξεκινούν οι τηλεφωνικές ειδοποιήσεις

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, η έγκαιρη επικοινωνία με τους φορολογούμενους αποτελεί βασικό εργαλείο για την αποτροπή νέων ληξιπρόθεσμων χρεών.

Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να παρέμβει πριν οι οφειλές παγιωθούν και καταστούν πρακτικά δύσκολο να εισπραχθούν.

Ποια χρέη μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα πιο πρόσφατα χρέη.

Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι τα «φρέσκα» χρέη έχουν περισσότερες πιθανότητες να τακτοποιηθούν γρήγορα, εφόσον υπάρξει άμεση παρέμβαση και πίεση προς τον οφειλέτη.

Ποιοι θα λάβουν τηλεφώνημα

Στη λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων περιλαμβάνονται φορολογούμενοι που έχουν παλαιές ή πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες δεν πληρώθηκαν εμπρόθεσμα.

Στο στόχαστρο βρίσκονται επίσης όσοι έχουν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση.

Οι κλήσεις θα αφορούν ακόμη φορολογούμενους που δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

Οι δηλώσεις και οι λοιπές υποχρεώσεις

Η ΑΑΔΕ θα επικοινωνεί και με όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών εμπρόθεσμα ή μέχρι τη δημιουργία του σχετικού αρχείου υπόχρεων.

Οι υπόχρεοι αυτοί προκύπτουν μετά από διασταύρωση με δεδομένα από τρίτες πηγές.

Στη διαδικασία εντάσσονται και περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων, υποβολής κενών δηλώσεων ΦΠΑ και άλλων φορολογικών εκκρεμοτήτων.

Οι οφειλέτες με μικρά ποσά

Στις τηλεφωνικές ειδοποιήσεις περιλαμβάνονται και οφειλέτες με μικρά ποσά χρεών.

Πρόκειται για ποσά που έχουν παραμείνει ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν εκκρεμότητα απέναντι στην Εφορία.

Ο στόχος συμμόρφωσης της ΑΑΔΕ

Με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο, η ΑΑΔΕ στοχεύει να συμμορφώσει τουλάχιστον το 60% των φορολογούμενων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Παράλληλα, επιδιώκει να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών, πριν αυτά διογκωθούν ή περάσουν σε πιο δύσκολη φάση είσπραξης.

Τα στοιχεία για τα νέα χρέη

Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο τα νέα χρέη προς την Εφορία διαμορφώθηκαν στα 3 δισ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, οι απλήρωτοι φόροι ξεπέρασαν τα 2,8 δισ. ευρώ.

Ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 30,31%, φτάνοντας τα 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα, από 3.681.752 τον Φεβρουάριο του 2026.

Πόσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα

Περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Σε αυτά περιλαμβάνονται κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.

Ήδη σε 1.684.592 οφειλέτες έχουν επιβληθεί τέτοιου είδους μέτρα.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο

Συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 114,516 δισ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, τα 35,264 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης.

Έτσι, το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο διαμορφώνεται στα 79,252 δισ. ευρώ.