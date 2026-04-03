Πιο γρήγορες κατασχέσεις και άρσεις για οφειλέτες με χρέη άνω των 500 ευρώ

Πίνακας περιεχομένων

Η ΑΑΔΕ επιταχύνει τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης μέσω ψηφιακής διαδικασίας, φέρνοντας χιλιάδες οφειλέτες πιο κοντά σε κατασχέσεις αλλά και ταχύτερη άρση τους.

Η ΑΑΔΕ εντείνει τον ρυθμό των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, καθώς από την 1η Απριλίου εφαρμόζεται πλήρως ψηφιακή διαδικασία για την κοινοποίηση κατασχετηρίων και συναφών πράξεων προς τράπεζες και υπόχρεους φορείς. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιείται η πίεση προς τους οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη.

Στο νέο περιβάλλον, οι διαδικασίες γίνονται ταχύτερες, με αποτέλεσμα οι οφειλέτες να βρίσκονται πιο άμεσα αντιμέτωποι με μέτρα είσπραξης, ενώ παράλληλα επιταχύνεται και η αποδέσμευση σε περίπτωση τακτοποίησης των οφειλών. Η ψηφιοποίηση διαμορφώνει έναν πιο άμεσο και αυτοματοποιημένο μηχανισμό διαχείρισης χρεών προς το Δημόσιο.

Ποιοι οφειλέτες βρίσκονται πιο κοντά σε κατασχέσεις

Σήμερα, 645.684 φορολογούμενοι θεωρούνται εισπράξιμοι για τη λήψη μέτρων, χωρίς όμως να έχουν όλοι περάσει ακόμη στο στάδιο της επιβολής κατασχέσεων. Ωστόσο, με τη νέα διαδικασία, η μετάβαση σε αυτό το στάδιο γίνεται πιο γρήγορη.

Το συγκεκριμένο πλήθος αφορά ενεργές οφειλές προς το Δημόσιο, δηλαδή χρέη που βρίσκονται σε πεδίο πραγματικής εισπρακτικής πίεσης. Δεν πρόκειται για παλαιές ή ανενεργές υποχρεώσεις, αλλά για ποσά που παραμένουν ανοιχτά και διεκδικούνται.

Το ύψος των χρεών και η αύξηση των μέτρων

Το συνολικό εισπράξιμο ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο έφτασε στο τέλος του 2025 τα 78,83 δισ. ευρώ, καταγράφοντας το εύρος του προβλήματος που καλείται να διαχειριστεί η φορολογική διοίκηση.

Παράλληλα, αυξήθηκε και ο αριθμός των οφειλετών που βρίσκονται ήδη υπό αναγκαστικά μέτρα, φτάνοντας τους 1.662.981 στο τέλος του 2025, από 1.565.751 έναν χρόνο νωρίτερα. Η αύξηση κατά 97.230 περιπτώσεις αποτυπώνει την εντατικοποίηση των εισπρακτικών παρεμβάσεων.

Το όριο ενεργοποίησης και τα μέτρα που εφαρμόζονται

Για τους φορολογούμενους, το βασικό όριο παραμένει στα 500 ευρώ. Πάνω από αυτό το ποσό μπορούν να ενεργοποιηθούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.

Οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν καταθέσεις, εισοδήματα από ενοίκια, μισθούς ή συντάξεις, ανάλογα με την περίπτωση. Η εφαρμογή τους γίνεται πλέον με πιο άμεσο τρόπο, λόγω της ψηφιακής διασύνδεσης των συστημάτων.

Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή διαδικασία

Η ηλεκτρονική κοινοποίηση των κατασχετηρίων και των δηλώσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς ψηφιακής διασύνδεσης με τους κόμβους του Τειρεσία και της ΔΙΑΣ. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά ο χρόνος διεκπεραίωσης των ενεργειών.

Στο ίδιο σύστημα εντάσσονται πλέον και οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ώστε να καλύπτεται συνολικά το σύνολο των διαδικασιών είσπραξης για κάθε μορφή δημόσιου εσόδου. Η ενοποίηση αυτή ενισχύει την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.

Ταχύτερη άρση κατασχέσεων για όσους πληρώνουν

Η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την επιβολή, αλλά και την άρση κατασχέσεων. Με την απόφαση Α.1077/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, η διαδικασία αποδέσμευσης περνά επίσης σε ηλεκτρονική λειτουργία.

Όταν ο οφειλέτης εξοφλήσει το χρέος του και υποβάλει αίτημα, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει την πράξη άρσης και τη διαβιβάζει άμεσα προς τις τράπεζες και τους λοιπούς αποδέκτες. Η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς πρόσθετες ενέργειες από τον φορολογούμενο, μειώνοντας τον χρόνο δέσμευσης λογαριασμών.