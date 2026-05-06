Airbnb: Έλεγχοι και ειδοποιήσεις από την ΑΑΔΕ – Ποιοί μπαίνουν στο στόχαστρο

Ειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις – Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι.

Η ΑΑΔΕ ξεκίνησε την αποστολή ειδοποιήσεων προς φορολογούμενους για αδήλωτα ή ανακριβώς δηλωμένα εισοδήματα προηγούμενων ετών, που προέρχονται από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.

Οι ειδοποιήσεις βασίζονται σε διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ της ΑΑΔΕ και ψηφιακών πλατφορμών όπως η Airbnb, η Booking.com και η Vrbo, από τις οποίες προκύπτουν αποκλίσεις στα δηλωθέντα εισοδήματα.

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι ιδιοκτήτες δήλωναν ως εισόδημα το ποσό που λάμβαναν στον τραπεζικό τους λογαριασμό, δηλαδή μετά την αφαίρεση των προμηθειών των πλατφορμών.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι φορολογικά ορθό, καθώς ως εισόδημα θεωρείται το συνολικό ποσό που καταβάλλει ο επισκέπτης πριν από οποιαδήποτε παρακράτηση.

Πώς γίνονται οι έλεγχοι

Οι πλατφόρμες διαβιβάζουν πλέον στην ΑΑΔΕ αναλυτικά στοιχεία, όπως το συνολικό μίσθωμα, τα στοιχεία του ακινήτου και τη διάρκεια της μίσθωσης.

Τα δεδομένα αυτά διασταυρώνονται με όσα έχουν δηλωθεί στα έντυπα φορολογίας εισοδήματος, και όταν διαπιστώνεται διαφορά, προκύπτει ζήτημα ανακριβούς δήλωσης.

Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι

Όσοι έλαβαν ειδοποίηση καλούνται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για τα έτη στα οποία εντοπίστηκαν αποκλίσεις, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο μήνυμα.

Εναλλακτικά, έχουν τη δυνατότητα να αιτιολογήσουν τη δήλωσή τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση, η υπόθεση οδηγείται σε φορολογικό έλεγχο, με πιθανές συνέπειες σε πρόστιμα και επιβαρύνσεις.