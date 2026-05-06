Burlington Books – ΔΩΡΕΑΝ Webinars Μαΐου

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη σειρά webinars Teachers’ Community της Burlington Books για τον μήνα Μάιο, με τέσσερα ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα που απευθύνονται σε σύγχρονους εκπαιδευτικούς Αγγλικών.

Την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί το webinar «Assessment for students with learning difficulties» με τη Βασιλική Λισμάνη, EFL Teacher, Teacher Trainer. Το σεμινάριο εστιάζει σε πρακτικές και διαφοροποιημένες στρατηγικές αξιολόγησης για μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, με στόχο τη δικαιότερη και πιο ουσιαστική συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία.

Για την εγγραφή σας πατήστε εδώ: https :// burlingtonenglish . zoom . us / meeting / register /1 HyPBCQPQJKwg 1 Z 1 fh 97 Qw

Την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στις 10:00 π.μ., ακολουθεί το webinar «Αποδομώντας τον ρόλο του εκπαιδευτικού: Μαθητές-Γονείς, Επάγγελμα-Επιχείρηση» με την Ελένη Λιβανιού, PhD Educational Psychologist. Το σεμινάριο εξερευνά τον σύγχρονο ρόλο του εκπαιδευτικού και τις ισορροπίες ανάμεσα στις σχέσεις με μαθητές και γονείς, καθώς και τις προκλήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ανθρώπινη πλευρά της διδασκαλίας.

Για την εγγραφή σας πατήστε εδώ: https :// burlingtonenglish . zoom . us / meeting / register /61 fHuhRNR 9 msh _ ahL 0 VSEg

Την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί το webinar «It’s Showtime! Ideas for your End of Year Celebration» με την Ελένη Δουγέκου, Teacher, Teacher Trainer. Ανακαλύψτε δημιουργικές και διασκεδαστικές ιδέες για τη γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς και χαρίστε στους μαθητές σας μια αξέχαστη εμπειρία!

Για την εγγραφή σας πατήστε εδώ: https :// burlingtonenglish . zoom . us / meeting / register / jZ 89 SqcdQPe 9 uCUYFLvNeQ

Τέλος, την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί το webinar «Assessment Without Anxiety: Maintaining Rigour While Reducing Learner Stress» με την Παναγιώτα Βαμπούλα, EFL Teacher, Teacher Trainer, Examiner & Content Creator. Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε πρακτικούς τρόπους μείωσης του άγχους των μαθητών κατά την αξιολόγηση. Μέσα από παραδείγματα από την τάξη οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν ευέλικτες στρατηγικές που βοηθούν στη δημιουργία περιβάλλοντων αξιολόγησης που είναι ταυτόχρονα υποστηρικτικά και αποτελεσματικά.

Για την εγγραφή σας πατήστε εδώ: https :// burlingtonenglish . zoom . us / meeting / register / tlfc 8 ouYQy 6 BddtFqWkBDA

Σας περιμένουμε!