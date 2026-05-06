ΕΔΕ για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό έξω από σχολείο – Συνελήφθη ο οδηγός του
Διαταγή για Ένορκη Διοικητική Εξέταση δόθηκε για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα.
Την είδηση έκανε γνωστή μιλώντας στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (5/5) έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, όπου η 12χρονη φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών, λίγο μετά τις 20:00.
Η ζωή της 12χρονης δεν κινδυνεύει ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και τοποθετήθηκαν λάμες.
Διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Σαλαμίνας, για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τροχαίο ατύχημα.
