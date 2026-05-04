Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού

Έντονη οργή προκαλεί η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού ενός 17χρονου μαθητή ειδικού σχολείου, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, από 25χρονο άνδρα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο νεαρός δέχθηκε γροθιές και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στην άνω γνάθο, με αφορμή ένα τυχαίο περιστατικό συνωστισμού.

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου, κατά τη διάρκεια τοπικού πανηγυριού στην περιοχή, όπου υπήρχε μεγάλη προσέλευση κόσμου λόγω συναυλίας σε κεντρική πλατεία. Ο 17χρονος βρισκόταν εκεί μαζί με τις δύο αδερφές του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια από τις κοπέλες φέρεται να έσπρωξε κατά λάθος τη σύντροφο του 25χρονου, γεγονός που προκάλεσε έντονη λεκτική και στη συνέχεια σωματική αντίδραση από εκείνη.

Η ένταση κλιμακώθηκε, με τον 17χρονο να αντιδρά έντονα λόγω και της κατάστασής του, και τον 25χρονο να εμπλέκεται στη συμπλοκή. Όπως αναφέρεται, αρχικά επιτέθηκε σε μία από τις κοπέλες και στη συνέχεια χτύπησε τον ανήλικο στο πρόσωπο με τουλάχιστον δύο γροθιές.

Μετά το περιστατικό, το ζευγάρι αποχώρησε από το σημείο, ενώ ενημερώθηκε η αστυνομία. Οι αρχές κατάφεραν να τους εντοπίσουν την επόμενη ημέρα και τους συνέλαβαν, με τους ίδιους να φέρονται να παραδέχτηκαν τις πράξεις τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη κατά ανυπεράσπιστου προσώπου και υπόθαλψη, και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος έχει γνώση πολεμικών τεχνών, στοιχείο που αποτυπώθηκε και στη βαρύτητα των χτυπημάτων.