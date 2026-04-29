Γονείς κατηγορούνται ότι βασάνιζαν τα τρία τους παιδιά – Συγκλόνισε η κόρη στην κατάθεσή της
Σοκ προκαλεί η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, με δύο γονείς να κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος των παιδιών τους.
Η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας, με δύο γονείς να αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για βασανιστήρια σε βάρος των παιδιών τους. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αφορά γεγονότα που φέρονται να διαδραματίστηκαν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.
Η διαδικασία ξεκίνησε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων, ωστόσο διακόπηκε και αναμένεται να συνεχιστεί τον Ιούνιο. Η διακοπή οφείλεται σε αιφνίδια αδιαθεσία της προέδρου του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα η εξέλιξη της υπόθεσης να μετατεθεί χρονικά.
Η πορεία της δίκης και οι κατηγορίες
Οι δύο κατηγορούμενοι γονείς αντιμετωπίζουν κατηγορίες που στηρίζονται στο άρθρο 137Α του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά βασανιστήρια. Η υπόθεση αφορά τρεις κόρες, εκ των οποίων η μία δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, ενώ οι άλλες δύο έχουν ενηλικιωθεί.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, στο εδώλιο βρέθηκε ο πατέρας, ενώ η μητέρα εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό της. Η εξέλιξη της δίκης αναμένεται να συνεχιστεί με την εξέταση μαρτύρων και την παρουσίαση στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση.
Η κατάθεση που προκάλεσε έντονη συγκίνηση
Ιδιαίτερο βάρος είχε η κατάθεση της πρωτότοκης κόρης, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς η ίδια ζει και εργάζεται στο εξωτερικό. Η μαρτυρία της χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς περιέγραψε όσα, σύμφωνα με την ίδια, βίωναν η ίδια και οι αδελφές της.
Με λεπτομερείς αναφορές, η μάρτυρας παρουσίασε την εικόνα της καθημερινότητας μέσα στο σπίτι, δίνοντας τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα που εξετάζονται στο δικαστήριο. Η κατάθεσή της αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της διαδικασίας μέχρι στιγμής.
Διακοπή της διαδικασίας και συνέχεια τον Ιούνιο
Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε τη Δευτέρα 27 Απριλίου, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε, καθώς προέκυψε απρόοπτο με την υγεία της προέδρου του δικαστηρίου. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της διαδικασίας.
Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί τον Ιούνιο, οπότε και θα εξεταστούν τα επόμενα στάδια της υπόθεσης. Μέχρι τότε, η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις επόμενες μαρτυρίες και την πορεία της δικαστικής διαδικασίας.
