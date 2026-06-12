Επανήλθαν Facebook και Instagram

Η έκθεση ΗΛΙΟΣ για τον Μάιο δείχνει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στις νέες συντάξεις ιδιωτικού τομέα και Δημοσίου, με σχεδόν έξι στις δέκα συντάξεις να μην ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ