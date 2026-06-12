Επανήλθαν Facebook και Instagram
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Φαίνεται ότι σε κάποιους χρήστες λειτουργούν κανονικά οι εφαρμογές
Νωρίτερα, «έπεσαν» το απόγευμα της Παρασκευής για τους χρήστες στην Ελλάδα οι εφαρμογές Facebook, Instagram και Messenger, όπως φαίνεται και στο downdetector.com.
Προς στιγμήν, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από τη Meta, ενώ είναι ασαφές αν τα προβλήματα καταγράφονται μόνο στην Ελλάδα ή παγκοσμίως.
Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα με αδυναμία σύνδεσης.
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