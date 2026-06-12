Τουρισμός για Όλους: Στο κόκκινο η αγωνία για τα voucher – Ποσά έως 600 ευρώ

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Εκτός από τη διαμονή, προβλέπεται και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι δικαιούχοι καταβάλλουν το 25% της αξίας του εισιτηρίου.

Για τα άτομα με αναπηρία άνω του 50%, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν. Η πρόβλεψη αυτή μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος μετακίνησης, ιδίως για όσους επιλέξουν νησιωτικούς προορισμούς.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι, πέρυσι το πρόγραμμα είχε κάνει πρεμιέρα από την 1η Μαΐου. Ωστόσο, φέτος η κατάσταση παραμένει θολή, με το Υπουργείο Τουρισμού να μην έχει προχωρήσει ακόμα στις απαραίτητες ανακοινώσεις.

Σε αναμονή βρίσκονται χιλιάδες πολίτες για την ενεργοποίηση της διαδικασίας που αφορά το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι σχετικές κινήσεις βρίσκονται στην τελική ευθεία.

Το ενδιαφέρον παραμένει αυξημένο, καθώς το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση μέσω ψηφιακής κάρτας, με ποσά που μπορούν να φτάσουν έως και τα 600 ευρώ. Παράλληλα, αναμένεται και νέα ενεργοποίηση του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι σε επιδοτούμενες διακοπές.

Ψηφιακή κάρτα για διακοπές μέσα στο 2026

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026» θα λάβουν την ενίσχυση μέσω ψηφιακής κάρτας. Η κάρτα θα παραμείνει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν πιο ευέλικτα το χρονικό διάστημα στο οποίο θα ταξιδέψουν. Η χρήση της κάρτας δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη περιοχή, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί για διαμονή σε καταλύματα σε όλη την Ελλάδα.

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Ελεύθερη επιλογή καταλύματος

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ότι οι δικαιούχοι δεν δεσμεύονται από συγκεκριμένη λίστα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μπορούν να επιλέξουν το κατάλυμα που επιθυμούν, αρκεί η επιχείρηση να διαθέτει τον κατάλληλο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας και σύστημα POS.

Η δυνατότητα αυτή διευρύνει τις επιλογές των πολιτών, καθώς επιτρέπει τη χρήση του voucher σε διαφορετικού τύπου τουριστικές επιχειρήσεις. Έτσι, οι δικαιούχοι μπορούν να οργανώσουν τις διακοπές τους με μεγαλύτερη ελευθερία.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των δικαιούχων. Το βασικό ποσό ανέρχεται στα 200 ευρώ και αφορά τη μεγαλύτερη κατηγορία ωφελουμένων.

Η ενίσχυση αυξάνεται στα 300 ευρώ για άγαμους ή χήρους με τέκνα, καθώς και για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης με τρία ή περισσότερα παιδιά. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και συνταξιούχοι όλων των ταμείων με οριστική απόφαση σύνταξης.

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Ποιοι μπορούν να λάβουν έως 600 ευρώ

Το ποσό της ενίσχυσης ανεβαίνει στα 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή για δικαιούχους που έχουν τέκνα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας.

Το ανώτατο ποσό των 600 ευρώ προβλέπεται για δικαιούχους ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι έχουν δηλώσει τρία ή περισσότερα τέκνα. Πρόκειται για την υψηλότερη κατηγορία ενίσχυσης του προγράμματος.

Τι ισχύει για τις διανυκτερεύσεις

Στο πλαίσιο των επιδοτούμενων διακοπών, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους. Η ιδιωτική συμμετοχή ξεκινά από 1 ευρώ και δεν ξεπερνά τα 12 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Το τελικό ποσό συμμετοχής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του καταλύματος, όπως αν πρόκειται για ενοικιαζόμενο δωμάτιο, ξενοδοχείο 4 αστέρων ή 5άστερο, καθώς και από το αν περιλαμβάνεται πρωινό.

Οι περιοχές με δωρεάν διαμονή

Για συγκεκριμένους προορισμούς προβλέπεται μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων, δηλαδή δωρεάν διαμονή. Στις περιοχές αυτές αυξάνεται και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων.

Έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις προβλέπονται σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο. Για τη Βόρεια Εύβοια, τη Μαγνησία, την Καρδίτσα, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και τον Έβρο, οι δωρεάν διανυκτερεύσεις φτάνουν έως και τις 12.