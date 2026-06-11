ΑΕΙ: Ποιά Πανεπιστήμια παίρνουν χρηματοδότηση για συντήρηση υποδομών

Πίνακας περιεχομένων

Χρηματοδότηση 115,85 εκατ. ευρώ κατανέμει το Υπουργείο Παιδείας σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ για συντηρήσεις, επισκευές μικρής κλίμακας και λειτουργική αναβάθμιση υποδομών.

Χρηματοδότηση ύψους 115,85 εκατ. ευρώ κατανέμει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στα Πανεπιστήμια και στην ΑΣΠΑΙΤΕ, με στόχο τη συντήρηση και την επισκευή μικρής κλίμακας των υποδομών τους.

Η δράση αφορά παρεμβάσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλοντες χώρους και εξοπλισμό, καθώς και την εκπόνηση τεχνικών μελετών και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των έργων. Εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΑΙΘΑ 2026-2030.

Τι καλύπτει η χρηματοδότηση

Το νέο πακέτο χρηματοδότησης αφορά ένα πλέγμα παρεμβάσεων μικρής κλίμακας για τη συντήρηση, την επισκευή και τη λειτουργική αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών.

Στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας φοιτητών, διδασκόντων και εργαζομένων, αλλά και η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία των ιδρυμάτων. Οι πόροι θα αξιοποιηθούν σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Η δήλωση της Σοφίας Ζαχαράκη

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι με τη νέα χρηματοδότηση των 115,85 εκατ. ευρώ στα ΑΕΙ η κυβέρνηση επενδύει στην ασφαλή διατήρηση και λειτουργία των υποδομών.

Όπως ανέφερε, η παρέμβαση στοχεύει στην έμπρακτη βελτίωση της καθημερινότητας χιλιάδων φοιτητών, διδασκόντων και εργαζομένων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επένδυση αφορά την ποιότητα του δημόσιου Πανεπιστημίου ως χώρου γνώσης, κοινωνικής κινητικότητας, εθνικής προόδου και περιφερειακής ανάπτυξης.

Έμφαση στα περιφερειακά Πανεπιστήμια

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα περιφερειακά Πανεπιστήμια, τα οποία αναμένεται να απορροφήσουν σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων. Εκτιμάται ότι περίπου 70 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στα περιφερειακά ΑΕΙ.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με τον ρόλο των περιφερειακών ιδρυμάτων στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών. Στόχος είναι κάθε νέος, ανεξάρτητα από το πού σπουδάζει, να έχει πρόσβαση σε σύγχρονες, ασφαλείς και ποιοτικές πανεπιστημιακές υποδομές.

Τα μεγαλύτερα ποσά ανά ίδρυμα

Το μεγαλύτερο ποσό, ύψους 23 εκατ. ευρώ, κατευθύνεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Πατρών με 10 εκατ. ευρώ και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με 8 εκατ. ευρώ.

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις προβλέπονται επίσης για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 7,7 εκατ. ευρώ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 7 εκατ. ευρώ και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 7 εκατ. ευρώ.

Η κατανομή της χρηματοδότησης

Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης κατανέμονται από 6 εκατ. ευρώ, ενώ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνει 5 εκατ. ευρώ. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών χρηματοδοτείται με 4 εκατ. ευρώ.

Από 3,8 εκατ. ευρώ προβλέπονται για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ενώ το Πολυτεχνείο Κρήτης λαμβάνει 3,2 εκατ. ευρώ. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής χρηματοδοτούνται με 3 εκατ. ευρώ το καθένα.

Τα υπόλοιπα ποσά στα ΑΕΙ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς λαμβάνουν από 2,8 εκατ. ευρώ. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται με 1,8 εκατ. ευρώ.

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λαμβάνουν από 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται με 1 εκατ. ευρώ. Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κατανέμονται 900.000 ευρώ, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 800.000 ευρώ και στην ΑΣΠΑΙΤΕ 50.000 ευρώ.

Στόχος η αναβάθμιση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας για τη συνεχή αναβάθμιση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Βασική επιδίωξη είναι η βελτίωση των συνθηκών φοίτησης και εργασίας μέσα στα ιδρύματα.

Με τις παρεμβάσεις αυτές επιδιώκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Η δράση συνδέεται με την ανάγκη τα ελληνικά Πανεπιστήμια να εξελίσσονται, να καινοτομούν και να ενισχύουν τη θέση τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.