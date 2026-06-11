ΠΡΟΣΟΧΗ! Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία την Παρασκευή

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Οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, καθώς δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κεραυνοί

Μια σημαντική αλλαγή στον καιρό αναμένεται να σημειωθεί από αύριο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η χώρα μας θα βρεθεί υπό την επιρροή ενός βαρομετρικού χαμηλού που θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς νότια – νοτιοανατολικά, φέρνοντας έντονη αστάθεια και βροχές σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η επερχόμενη διαταραχή φέρνει ψυχρότερες αέριες μάζες, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες και να δημιουργηθεί σύγκρουση αερίων μαζών που θα προκαλέσει αστάθεια, κυρίως στο ηπειρωτικό τμήμα και το βόρειο Αιγαίο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, καθώς δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κεραυνοί.

Η αστάθεια θα επηρεάσει αρχικά τη βόρεια και βορειοδυτική χώρα, επεκτεινόμενη στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα έως το βράδυ της Πέμπτης, ενώ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και το Αιγαίο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σταδιακά το Σάββατο η κατάσταση θα βελτιωθεί, με την αστάθεια να περιορίζεται στα ανατολικά και νότια, ενώ οι νοτιάδες θα ενισχυθούν.

Από την Κυριακή, η χώρα θα επανέλθει σε πιο ήρεμο και ζεστό καιρό, με τους βοριάδες να παραμένουν και την αστάθεια να περιορίζεται σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το επόμενο Σαββατοκύριακο προβλέπεται ακόμα πιο ζεστό και με σταθερό καιρό.