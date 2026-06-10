Έκτακτη ανακοίνωση – Πτήσεις από και προς Αθήνα: Τι πρέπει να προσέξουν οι επιβάτες

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Καθυστερήσεις σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της ΥΠΑ σε συστήματα προσέγγισης και ραδιοβοηθήματα.

Καθυστερήσεις σε αφίξεις και αναχωρήσεις πτήσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Οι έλεγχοι αφορούν τα συστήματα προσέγγισης ακριβείας και τα ραδιοβοηθήματα του αεροδρομίου. Πρόκειται για κρίσιμες υποδομές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ασφαλή καθοδήγηση των αεροσκαφών κατά την προσγείωση και την απογείωση.

Πότε θα γίνουν οι τεχνικοί έλεγχοι

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη. Το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί είναι από τις 15:00 έως τις 18:00.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών αναμένεται να επηρεαστεί η ροή της αεροπορικής κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις τόσο σε αφίξεις όσο και σε αναχωρήσεις.

Γιατί πραγματοποιούνται οι έλεγχοι

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι αποτελούν τακτικές διαδικασίες πιστοποίησης. Πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την ΥΠΑ, σε συνεργασία με την αεροπορική κοινότητα.

Η διαδικασία γίνεται με ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος, το οποίο εκτελεί δοκιμαστικές πτήσεις. Στόχος είναι να επιβεβαιωθεί ότι τα συστήματα πλοήγησης και προσέγγισης λειτουργούν με απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια.

Πόσο μπορεί να καθυστερήσουν οι πτήσεις

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων θα εφαρμοστούν περιορισμοί στη διαχείριση των αφίξεων και των αναχωρήσεων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή μείωση της δυναμικότητας του αεροδρομίου.

Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι σε ορισμένες πτήσεις οι καθυστερήσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 45 έως 60 λεπτά. Η ακριβής διάρκεια θα εξαρτηθεί από την ώρα της πτήσης και τον φόρτο της αεροπορικής κίνησης.

Τι πρέπει να κάνουν οι επιβάτες

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν από ή προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος» καλούνται να παρακολουθούν την κατάσταση της πτήσης τους. Η ενημέρωση μπορεί να γίνεται μέσω της αεροπορικής εταιρείας ή του ίδιου του αεροδρομίου.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα. Η συνεχής παρακολούθηση της πτήσης θεωρείται απαραίτητη για όσους έχουν προγραμματισμένο ταξίδι τις ώρες των τεχνικών ελέγχων.