«Χάος» σε πτήση: Yπό την επήρεια αλκοόλ 30χρονος τσακώθηκε με το πλήρωμα
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Επεισοδιακή ήταν η πτήση από τη Γενεύη προς το Ηράκλειο, εξαιτίας της συμπεριφοράς ενός 30χρονου Ελβετού επιβάτη, που είχε καταναλώσει αλκοόλ, φώναζε κατά την διάρκεια της πτήσεις, ενοχλούσε τους υπόλοιπους επιβάτες και δεν συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις του πληρώματος.
Σύμφωνα με το neakriti, ο άνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και κατά τη διάρκεια της πτήσης και αρνούνταν να ακολουθήσει τις οδηγίες του πληρώματος. Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στο αεροσκάφος, καθώς ο 30χρονος φέρεται να λογομάχησε με μέλη του πληρώματος.
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρχές, ενώ μετά από εντολή του πιλότου ζητήθηκε η παρουσία της Αστυνομίας κατά την άφιξη της πτήσης. Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου τουρίστα.
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