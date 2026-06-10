«Χάος» σε πτήση: Yπό την επήρεια αλκοόλ 30χρονος τσακώθηκε με το πλήρωμα

Νίκος Τσούλιας

Πολλοί δείκτες μπορούν να φανερώσουν το μορφωτικό μας επίπεδο ως σύγχρονων Ελλήνων: το πεδίο της τέχνης και του πολιτισμού, η άνθηση των Γραμμάτων, το εκπαιδευτικό μας σύστημα, η θέση του ουμανισμού στην κοινωνία μας, η διεθνής πνευματική ακτινοβολία της χώρας μας κλπ.