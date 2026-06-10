Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις αγορές τους

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Ανοιχτά μπορούν να είναι τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, λόγω της έναρξης των θερινών εκπτώσεων, με τους καταναλωτές να πρέπει να ελέγχουν τιμές, αποδείξεις, προσφορές και όρους αλλαγών.

Ανοιχτά μπορούν να είναι τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, καθώς η νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα λειτουργίας τους την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων.

Με βάση όσα ισχύουν, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη Κυριακή είναι από τις 11:00 έως τις 18:00. Οι καταναλωτές, πάντως, καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς κατά την περίοδο των εκπτώσεων υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τις τιμές, τις προσφορές και τα δικαιώματά τους.

Τι πρέπει να αναγράφεται στα καταστήματα

Κατά την περίοδο των εκπτώσεων, τα καταστήματα πρέπει να έχουν αναρτημένες αναγγελίες ότι πραγματοποιούνται εκπτώσεις. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να είναι εμφανής, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι τα προϊόντα διατίθενται σε μειωμένες τιμές.

Υποχρεωτική είναι και η αναγραφή της διπλής τιμής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εμφανίζεται τόσο η αρχική τιμή, που συνήθως είναι διαγραμμένη, όσο και η νέα τιμή του προϊόντος που πωλείται με έκπτωση.

Τι ισχύει για το ποσοστό της έκπτωσης

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική. Κάθε επιχείρηση έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει αν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι.

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Αν, όμως, επιλέξει να το αναγράψει, θα πρέπει να είναι σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση. Για παράδειγμα, η ένδειξη πρέπει να προσδιορίζει καθαρά ότι αφορά «30% έκπτωση» και όχι να δημιουργεί σύγχυση στον καταναλωτή.

Εκπτώσεις και προσφορές δεν είναι το ίδιο

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη διάκριση ανάμεσα στις εκπτώσεις και στις προσφορές. Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της σεζόν, ενώ οι προσφορές, όπου η μείωση τιμής είναι συνήθως πολύ υψηλή, αφορούν συχνά είδη παρωχημένης εποχής.

Στις προσφορές πρέπει να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα που να αναφέρει ότι πρόκειται για προϊόντα σε προσφορά. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς, όχι απαραίτητα ποσοστό έκπτωσης.

Τι να προσέχουν οι καταναλωτές στις προσφορές

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι στις προσφορές συχνά αναγράφεται πως δεν γίνονται αλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι, αν μετανιώσουν για την αγορά, ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητα αλλαγής.

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Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή σε καταστήματα που διαφημίζουν πολύ μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων σε ένα ή σε ελάχιστα είδη. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα τα υπόλοιπα προϊόντα του ίδιου καταστήματος είναι φθηνότερα σε σχέση με αντίστοιχα είδη άλλων καταστημάτων.

Αγορές με δόσεις, ποιότητα και προέλευση προϊόντων

Όσοι αγοράζουν προϊόντα με δόσεις πρέπει να ενημερώνονται αναλυτικά για τους όρους της συναλλαγής. Οι λεπτομέρειες της πληρωμής, οι επιβαρύνσεις και οι όροι πρέπει να είναι ξεκάθαροι πριν ολοκληρωθεί η αγορά.

Οι καταναλωτές έχουν επίσης δικαίωμα να ενημερώνονται για την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων. Ο πωλητής οφείλει να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία πριν από την αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2251/94.

Αλλαγές προϊόντων και ελαττωματικά είδη

Οι καταναλωτές πρέπει να ρωτούν τους εμπόρους αν πραγματοποιούνται αλλαγές στα είδη που πωλούνται κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Η ενημέρωση αυτή είναι σημαντική, ώστε να γνωρίζουν τι ισχύει μετά την αγορά.

Οι έμποροι είναι υποχρεωμένοι να αλλάζουν προϊόντα που έχουν ελάττωμα και αγοράστηκαν κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Εξαίρεση υπάρχει όταν το προϊόν πωλείται σε προσφορά λόγω συγκεκριμένου ελαττώματος και ο καταναλωτής έχει ενημερωθεί σχετικά πριν από την αγορά με ανάλογη πινακίδα.

Απόδειξη, οδηγίες χρήσης και εγγύηση

Η απόδειξη αγοράς είναι απαραίτητη, καθώς μόνο με αυτή αποδεικνύεται η συναλλαγή σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές πρέπει πάντα να ζητούν και να κρατούν την απόδειξη.

Επιπλέον, πρέπει να ζητούν τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος και τους όρους της εγγύησης στην ελληνική γλώσσα. Η σωστή ενημέρωση πριν και μετά την αγορά περιορίζει τον κίνδυνο προβλημάτων και διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων τους.