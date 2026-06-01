Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και τι πρέπει να προσέξετε

Οι θερινές εκπτώσεις 2026 ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και διαρκούν έως τις 31 Αυγούστου, με συγκεκριμένους κανόνες για τις τιμές και προσοχή στις αλλαγές και τις επιστροφές.

Οι θερινές εκπτώσεις 2026 ξεκινούν στις 13 Ιουλίου, με χιλιάδες καταναλωτές να περιμένουν χαμηλότερες τιμές και προσφορές για τις καλοκαιρινές αγορές τους.

Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στα νοικοκυριά αρκετό χρόνο για αγορές σε ένδυση, υπόδηση και άλλα καταναλωτικά αγαθά, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά αναμένει αυξημένη κίνηση.

Το χρονοδιάγραμμα των εκπτώσεων

Η φετινή περίοδος των θερινών εκπτώσεων αρχίζει τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου. Για το 2026, η ημερομηνία αυτή είναι η 13η Ιουλίου.

Οι μειωμένες τιμές θα ισχύσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του καλοκαιριού. Το διάστημα αυτό θεωρείται σημαντικό τόσο για τους καταναλωτές όσο και για το λιανεμπόριο.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι αγορές αναμένεται να επικεντρωθούν κυρίως σε προϊόντα ένδυσης και υπόδησης, αλλά και σε άλλα καταναλωτικά είδη. Τα νοικοκυριά προσδοκούν καλύτερες τιμές, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα παραμένει πιεσμένο.

Για την αγορά, η περίοδος αυτή αποτελεί στοίχημα, καθώς τα εμπορικά καταστήματα προσβλέπουν σε αυξημένη επισκεψιμότητα και μεγαλύτερη κατανάλωση μέσα στο καλοκαίρι.

Ποια Κυριακή μπορούν να ανοίξουν τα καταστήματα

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων.

Για το 2026, η Κυριακή αυτή είναι η 19η Ιουλίου. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11:00 έως τις 18:00.

Η λειτουργία των καταστημάτων τη συγκεκριμένη ημέρα δεν είναι υποχρεωτική. Πρόκειται για δυνατότητα που δίνεται στο λιανεμπόριο στο πλαίσιο της έναρξης της εκπτωτικής περιόδου.

Οι καταναλωτές που σχεδιάζουν αγορές εκείνη την Κυριακή θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η λειτουργία αφορά προαιρετικό άνοιγμα, άρα η εικόνα μπορεί να διαφέρει ανά κατάστημα.

Πώς πρέπει να εμφανίζονται οι τιμές

Οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων. Κεντρικό σημείο είναι η σαφής και ευδιάκριτη αναγραφή της αρχικής και της νέας μειωμένης τιμής.

Οι τιμές πρέπει να εμφανίζονται είτε πάνω στα ίδια τα προϊόντα είτε στα ράφια. Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής μπορεί να συγκρίνει άμεσα την προηγούμενη με τη νέα τιμή πώλησης.

Ως αρχική τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε πωληθεί το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για λιγότερο από έναν μήνα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως «-30%» ή «-50%», δεν είναι υποχρεωτική. Αν όμως χρησιμοποιηθεί, πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση και όχι για άλλη μορφή προσφοράς.

Τι ισχύει για βιτρίνες, stock και outlet

Όταν οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό της έκπτωσης πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα.

Αν οι μειώσεις δεν είναι ίδιες για όλες τις κατηγορίες προϊόντων, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν το εύρος των εκπτώσεων. Ενδεικτικά, μπορεί να εμφανίζεται διατύπωση όπως «από 15% έως 45%».

Για τα καταστήματα stock και outlet ισχύει ειδικό καθεστώς. Τα συγκεκριμένα καταστήματα πρέπει να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν καθαρά τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης.

Η σωστή αναγραφή των τιμών είναι κρίσιμη, καθώς βοηθά τους καταναλωτές να γνωρίζουν τι ακριβώς πληρώνουν και ποια είναι η πραγματική μείωση που εφαρμόζεται στο προϊόν.

Η διαφορά ανάμεσα σε εκπτώσεις και προσφορές

Οι καταναλωτές καλούνται να είναι προσεκτικοί, καθώς συχνά προκαλείται σύγχυση ανάμεσα στις εκπτώσεις και στις προσφορές. Οι δύο κατηγορίες δεν ταυτίζονται και έχουν διαφορετική λογική.

Οι εκπτώσεις αφορούν συνήθως προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, τα οποία διατίθενται σε χαμηλότερη τιμή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Αντίθετα, οι προσφορές συνδέονται συχνά με προϊόντα παλαιότερων περιόδων ή με ειδικές προωθητικές ενέργειες. Σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύονται από μεγαλύτερες μειώσεις τιμών.

Στις προσφορές, τα καταστήματα πρέπει να εμφανίζουν την αρχική και την τελική τιμή. Δεν απαιτείται, όμως, να αναγράφεται ποσοστό έκπτωσης.

Τι να ελέγχουν οι καταναλωτές πριν αγοράσουν

Πριν από κάθε αγορά, οι καταναλωτές είναι καλό να ελέγχουν προσεκτικά την πολιτική αλλαγών και επιστροφών του καταστήματος. Το σημείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία κατά την περίοδο των εκπτώσεων και των προσφορών.

Σε αρκετές περιπτώσεις, προϊόντα που αγοράζονται σε προσφορά δεν αλλάζονται ή δεν επιστρέφονται. Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς.

Η προσεκτική σύγκριση τιμών, η σαφής διάκριση ανάμεσα σε έκπτωση και προσφορά και ο έλεγχος των όρων επιστροφής μπορούν να προστατεύσουν τους καταναλωτές από δυσάρεστες εκπλήξεις.

Με τις οικονομικές πιέσεις να επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα, οι θερινές εκπτώσεις αποκτούν αυξημένη σημασία για τα νοικοκυριά που αναζητούν πιο συμφέρουσες αγορές μέσα στο καλοκαίρι.