Δείτε τις πληρωμές e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ έως 5 Iουνίου
Καταβολές ύψους 69.320.000 ευρώ θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως και τις 5 Ιουνίου σε συνολικά 72.990 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Οι πληρωμές αφορούν, μεταξύ άλλων, εφάπαξ παροχές, εξωιδρυματικά επιδόματα, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης, με τα ποσά να κατανέμονται ανά φορέα και κατηγορία […]
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Από 2 έως και 5 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Στις 3 Ιουνίου θα καταβληθούν 320.00 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ Ιουνίου 2026.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
13.000.000 ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
