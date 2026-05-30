Στεγαστικό: Νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου» εξετάζει η κυβέρνηση

Πίνακας περιεχομένων

Με το στεγαστικό να αποτελεί φλέγον θέμα στην κοινωνία, η την κυβέρνηση να εξετάζει νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου», ενώ η προθεσμία υπαγωγής στο «Σπίτι μου 2» λήγει στις 31 Μαΐου με καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης την 31η Αυγούστου.

Το στεγαστικό βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των κυβερνητικών παρεμβάσεων, καθώς η πίεση στα νοικοκυριά από τις αυξημένες τιμές ενοικίων και ακινήτων παραμένει έντονη. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η δημιουργία ενός νέου στεγαστικού προγράμματος, με χαρακτηριστικά αντίστοιχα των προγραμμάτων «Σπίτι μου».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα παρέμβαση για τη στέγαση, αξιοποιώντας εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Στο τραπέζι βρίσκονται πόροι είτε από το ΕΣΠΑ είτε από νέα ευρωπαϊκά εργαλεία, με στόχο να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες και να στηριχθούν τα νοικοκυριά.

Νέο πρόγραμμα με σύνδεση στο «Ανακαινίζω»

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το νέο στεγαστικό πρόγραμμα αναμένεται να συνδυαστεί με το «Ανακαινίζω». Η σύνδεση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια να αξιοποιηθεί μεγαλύτερο μέρος του οικιστικού αποθέματος, το οποίο σήμερα παραμένει εκτός αγοράς.

Παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρά κίνητρα για τους πολίτες. Τα κίνητρα αυτά μπορεί να είναι φορολογικά ή άλλης μορφής, ώστε να αντιμετωπιστεί τόσο η διαρκής άνοδος των τιμών όσο και η ύπαρξη μεγάλου αριθμού κατοικιών που παραμένουν ανεκμετάλλευτες, ακόμη και σε περιοχές όπου η ζήτηση είναι αυξημένη.

Οι κλειστές κατοικίες και η ανάγκη αύξησης της προσφοράς

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου, περίπου 794.000 κατοικίες παραμένουν κλειστές. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχει δηλώσει ότι έχουν ήδη γίνει παρεμβάσεις για να ενισχυθεί η προσφορά αυτών των ακινήτων στην αγορά.

Στις παρεμβάσεις που έχουν προωθηθεί περιλαμβάνονται η τριετής φοροαπαλλαγή, τα προγράμματα ανακαίνισης που έχουν δρομολογηθεί, καθώς και τα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2». Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινωνικής αντιπαροχής και αξιοποίησης του δημόσιου χώρου, το οποίο ξεκινά να εφαρμόζεται στην Παιανία, στην Πάτρα, στη Λάρισα και στις Σέρρες.

Τι ισχύει για το «Σπίτι μου 2»

Η 31η Μαΐου έχει ανακοινωθεί ως η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Παράλληλα, θα διακοπεί και η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Ωστόσο, η προθεσμία για την υπογραφή δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει η 31η Αυγούστου.

Το στεγαστικό ως ζήτημα κοινωνικής συνοχής

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ως πρόεδρος του Eurogroup, έθεσε το στεγαστικό ζήτημα ως βασικό θέμα στην άτυπη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει τη στέγαση ζήτημα κοινωνικής συνοχής, αλλά και οικονομικό ζήτημα.

Στο άτυπο Eurogroup συζητήθηκαν τα προγράμματα στέγασης τριών χωρών: της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Κροατίας. Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, στόχος ήταν να εξεταστεί τι λειτούργησε και τι όχι, αλλά και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι ευρωπαϊκές πρακτικές για βραχυχρόνιες μισθώσεις και κενά ακίνητα

Χώρες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα λόγω της τουριστικής έκρηξης και της μετατροπής πολλών κατοικιών σε τουριστικά καταλύματα προχώρησαν σε αυστηρότερο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, εφαρμόστηκαν αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις για ακίνητα που παραμένουν κενά ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τουριστική εκμετάλλευση.

Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν ως στόχο να επιστρέψουν περισσότερα σπίτια στη μακροχρόνια αγορά ενοικίασης. Παράλληλα, οι αλλαγές στη φορολογία ακινήτων και οι διευκολύνσεις για την ανάπτυξη κοινωνικής και προσιτής κατοικίας συνδέονται με την προσπάθεια συγκράτησης των τιμών και ενίσχυσης της πρόσβασης των νέων στην κατοικία.