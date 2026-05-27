«Σπίτι μου 2»: Σπίτι μου 2: Έρχονται νέες αιτήσεις

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» μπαίνει στην τελική του ευθεία, καθώς οι προθεσμίες για όσους θέλουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την αγορά πρώτης κατοικίας στενεύουν.

Με βάση τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, η διαδικασία υπαγωγής των δικαιούχων ολοκληρώνεται οριστικά στις 31 Μαΐου 2026, ενώ η προθεσμία για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης παραμένει η 31η Αυγούστου 2026.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή

Η 31η Μαΐου 2026 αποτελεί την κρίσιμη ημερομηνία για την ένταξη νέων δικαιούχων στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».

Μετά την ημερομηνία αυτή σταματά η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής, γεγονός που περιορίζει τα χρονικά περιθώρια για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τη διαδικασία.

Τι σταματά μετά τις 31 Μαΐου

Με το πέρας της 31ης Μαΐου διακόπτεται και η ηλεκτρονική έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης επιλεξιμότητας.

Η βεβαίωση εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr και αποτελεί βασικό βήμα για την προώθηση της διαδικασίας υπαγωγής στο στεγαστικό πρόγραμμα.

Η προθεσμία για τις δανειακές συμβάσεις

Για όσους έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, το τελικό στάδιο αφορά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με τα τραπεζικά ιδρύματα.

Η σχετική προθεσμία παραμένει σταθερή για την 31η Αυγούστου 2026, ημερομηνία έως την οποία πρέπει να ολοκληρωθεί το τραπεζικό σκέλος της διαδικασίας.

Η σύσταση των υπουργείων προς τους πολίτες

Λόγω των καταληκτικών ημερομηνιών, τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καλούν τους ενδιαφερόμενους να κινηθούν άμεσα.

Με κοινή τους ανακοίνωση προτρέπουν τους πολίτες να ολοκληρώσουν όλα τα απαιτούμενα βήματα χωρίς καθυστέρηση, ώστε να μη χαθεί η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα.

Οι όροι για νέους και ζευγάρια

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, χαρακτήρισε το «Σπίτι μου 2» κεντρικό πυλώνα της στεγαστικής στρατηγικής.

Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα δίνει σε νέους ανθρώπους και ζευγάρια τη δυνατότητα πρόσβασης στην ιδιοκατοίκηση με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους.

Η απορρόφηση του προγράμματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η υπουργός, από το συνολικό κονδύλι των 2 δισ. ευρώ έχει ήδη απορροφηθεί το 89%.

Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί περίπου 11.500 συμβασιοποιήσεις, ανοίγοντας τον δρόμο σε χιλιάδες δικαιούχους για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.