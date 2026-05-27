Πανελλήνιες 2026: Πώς βαθμολογούνται τα γραπτά των υποψηφίων

Η βαθμολόγηση των γραπτών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ γίνεται με αυστηρή διαδικασία, δύο ανεξάρτητους βαθμολογητές και αναβαθμολόγηση όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις συνοδεύονται από αυστηρά καθορισμένη διαδικασία βαθμολόγησης, με στόχο την αντικειμενικότητα και τη διασφάλιση του αδιάβλητου χαρακτήρα των εξετάσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων αποστέλλονται στα Βαθμολογικά Κέντρα, τα οποία ορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση, και εκεί βαθμολογούνται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας.

Ποιοι αναλαμβάνουν τη βαθμολόγηση

Οι βαθμολογητές ορίζονται από τον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με προτεραιότητα σε καθηγητές που έχουν διδάξει το αντίστοιχο μάθημα στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου κατά την τελευταία τριετία.

Κάθε γραπτό εξετάζεται από δύο βαθμολογητές, οι οποίοι βαθμολογούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Η βαθμολογία δίνεται αρχικά στην κλίμακα 0-100 και στη συνέχεια μετατρέπεται στην κλίμακα 0-20.

Τι γίνεται όταν οι βαθμοί διαφέρουν

Αν η διαφορά ανάμεσα στις δύο βαθμολογίες είναι μικρή, ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον συνυπολογισμό των δύο βαθμών.

Όταν όμως η διαφορά ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο, το γραπτό οδηγείται σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τρίτος βαθμολογητής είναι ο αναβαθμολογητής και καλείται να εξετάσει εκ νέου το γραπτό.

Ο ρόλος του αναβαθμολογητή

Ο αναβαθμολογητής επιλέγεται ανάμεσα σε έμπειρους εκπαιδευτικούς ή μέλη της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου.

Η επιλογή γίνεται με βάση τη γνώση και την εμπειρία στο συγκεκριμένο μάθημα, ώστε η διαδικασία να παραμένει αξιόπιστη και να οδηγεί σε όσο το δυνατόν δικαιότερη αποτύπωση της επίδοσης του υποψηφίου.

Γιατί προηγείται η πειραματική βαθμολόγηση

Πριν από την κανονική βαθμολόγηση προβλέπεται πειραματική βαθμολόγηση. Η διαδικασία αυτή βοηθά τους βαθμολογητές να ευθυγραμμιστούν με τα κριτήρια αξιολόγησης.

Μέσα από την πειραματική βαθμολόγηση μπορούν, όπου χρειάζεται, να ζητηθούν διευκρινίσεις από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Έτσι, η κανονική βαθμολόγηση ξεκινά αφού ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες και δοθούν τυχόν οδηγίες.

Η προστασία της ανωνυμίας των υποψηφίων

Οι μαθητές και οι γονείς δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το ποιος θα δει το γραπτό. Η διαδικασία πραγματοποιείται με συγκεκριμένους κανόνες, που προστατεύουν την ανωνυμία των υποψηφίων.

Τα γραπτά διακινούνται προς τα Βαθμολογικά Κέντρα με τρόπο που διασφαλίζει την αξιοπιστία της εξέτασης και περιορίζει κάθε περιθώριο παρέμβασης.

Μια διαδικασία ελέγχου και επανεξέτασης

Η βαθμολόγηση δεν αποτελεί απλή ανάγνωση του γραπτού, αλλά μια οργανωμένη διαδικασία αξιολόγησης.

Περιλαμβάνει έλεγχο, σύγκριση των βαθμολογιών και, όπου απαιτείται, επανεξέταση από τρίτο βαθμολογητή, ώστε ο τελικός βαθμός να αποτυπώνει όσο το δυνατόν πιο δίκαια την επίδοση κάθε υποψηφίου.

